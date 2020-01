Inzaghi: “Restiamo umili”. Il mercato entra nel vivo

ROMA - “Dobbiamo essere consapevoli ma allo stesso tempo umili”. Risponde così il tecnico Simone Inzaghi a chi gli chiede se la sua Lazio possa ambire allo scudetto. “In questi mesi la squadra è migliorata in autostima ma contro il Brescia dovremo dare il 120%” prosegue in vista della gara contro le 'rondinelle'. “Lasciamo un 2019 che ci ha dato grandi soddisfazioni – conclude - perché abbiamo vinto due coppe in cinque mesi e mezzo ma bisogna riattaccare subito”.

Il mercato entra nel vivo

Sta per entrare nel vivo il mercato di gennaio tra le protagoniste più attese c'è l'Inter che punta tutto su Arturo Vidal in rotta con il Barcellona l'altro obiettivo è Christian Eriksen del Tottenham. In Inghilterra invece sono sicuri che la Juve è pronta a sferrare l'attacco a Paul Pogba, centrocampista del Manchester United attualmente fermo per infortunio: pronti 70 milioni più Rabiot. Il Milan avrebbe strappato il "si" a Jean-Clair Todibo difensore del Barcellona ma resta da convincere Valverde. La Roma punta sempre su Mariano Diaz ma a costo zero mentre il Real Madrid chiede 7 milioni.

Chiesa: “Penso solo alla Fiorentina”

"Vengo da un brutto infortunio alla caviglia, non ho fatto vacanze per cercare di guarire perché voglio fare il meglio possibile per la Fiorentina". E' la promessa di Federico Chiesa che ha la testa solo alla viola e non al suo futuro: “Con il presidente ho un ottimo rapporto, è una persona fantastica, abbiamo parlato tanto quando ci siamo visti, ora ripartiamo tutti insieme”. Poi un plauso ai tifosi: “Vederne così tanti il primo dell'anno all'allenamento nonostante la classifica, è stato importante”.

Boca Juniors: “De Rossi ha un contratto con noi”

Daniele De Rossi è "un giocatore di questo club e ha un contratto". Così Miguel Angel Russo, neo allenatore del Boca Juniors, commenta la situazione del centrocampista. "Finora rientra nella normalità", ha spiegato il tecnico. Il futuro dell'ex giocatore della Roma al Boca è incerto, soprattutto dopo l'addio del ds Nicolas Burdisso, principale sponsor del suo arrivo. Ma ieri De Rossi, legato al club argentino fino al giugno 2020, si è presentato regolarmente in ritiro per prepararsi in vista della nuova stagione.

di Enrico Sarzanini\Edipress