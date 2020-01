Serie A, probabili formazioni 18ª giornata

ROMA – Sarà la Lazio di Simone Inzaghi ad aprire questa 18ª giornata del campionato di Serie A a Brescia. Calcio d'inzio alle 12.30. Novità per il tecnico biancoceleste che deve fare i conti con le squalifiche di Luis Alberto e Leiva: Correa giocherà a sorpresa al posto del brasiliano con Parolo vice Leiva. In attacco Immobile-Caicedo, difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Brescia con il 4-3-1-2 in avanti Spalek alle spalle del tandem Balotelli-Torregrossa, out Donnarumma.

La Roma cerca conferme contro il Toro

La Roma di Fonseca cerca conferme queste sera alle 20.45 contro il Torino allo stadio Olimpico., Out Zappacosta, Crsitante, Santon, Fazio, Pastore e Kluivert il tecnico in attacco propone Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko. In difesa Florenzi, Smalling, Mancini e Kolarov con Diawara e Veretout in mediana. Mazzarri senza gli squalificati Ansaldi e Bremer e con gli indisponibili Baselli, Eedera, Iago Falque, Meite e Zaza punta tutto su Belotti coadiuvato da Verdi e Berenguer.

Spal-Verona e Genoa-Sassuolo

Due i match del pomeriggio: alle 15 la Spal ospita il Verona in casa biancoazzurra torna Di Francesco che prende il posto di Paloschi. Kurtic titolare con Valoti e Missiroli, Murgia partirà dalla panchina. Juric senza lo squalificato Amrabat dovrebbe arretrare Pessina, con Verre e Zaccagni alle spalle di Stepinski. Il Genoa ospita alle 18 il Sassuolo, Nicola manda subito in campo il neo arrivato Perin, Pinamonti e Pandev in attacco con Behrami e Destro in panchina. De Zerbi recupera Berardi ma solo per la panchina: davanti spazio a Djuricic, Traoré e Boga alle spalle di Caputo.

Domani il big match Napoli-Inter

Il resto della Serie A scenderà in campo domani nel giorno dell'Epifania: apre alle 12.30 Bologna-Fiorentina con l'esordio per il neo tecnico viola Iachini. Alle 15 Atalanta-Parma, Juventus-Cagliari e Milan-Sampdoria con Ibrahimovic pronto a scendere in campo dall'inizio. Alle 18 Lecce-Udinese chiuderà questa giornata il big match tra il Napoli e l'Inter, ultima chiama er la squadra di Gattuso in chiave Europa che conta.

di Enrico Sarzanini\Edipress