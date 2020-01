Lazio inarrestabile. Gattuso sfida Conte: "Serve la gara perfetta"

ROMA - La Lazio batte il Brescia 2-1 al Rigamonti, con gol di Immobile nel recupero, e Simone Inzaghi eguaglia il record di nove vittorie di fila in campionato che apparteneva a Sven Goran Eriksson, nella stagione 1998-1999. apre Balotelli al 18' il pareggio arriva al 42' grazie al calcio di rigore trasformato da Immobile. Brescia in 10 ma i biancocelesti faticano a trovare spazi in pieno recupero ci pensa ancora Immobile a regalare i tre punti alla Lazio. Con questa doppietta la punta è sempre più primo in testa alla classifica dei marcatori con 19 reti.

Sarri: "Concentrati sui nostri errori"

Dopo la scoppola nella Supercoppa italiana "ci siamo concentrati soprattutto sui tanti errori che abbiamo commesso, abbiamo lavorato su quelli, al Cagliari ci abbiamo pensato solo da ieri". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium contro la squadra sarda, al momento sesta in classifica. Il tecnico bianconero sembra orientato a mettere da parte il trio Dybala-Higuain-Ronaldo: "Devo valutare, deciderò domani è una partita molto difficile". "Servirà un Cagliari fuori dal normale" ammette l'allenatore dei sardi Maran.

Napoli-Inter, Gattuso: "Serve la partita perfetta"

"Contro l'Inter servirà la partita perfetta". Ne è convinto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso alla vigilia del big match contro i nerazzurri. "Affronteremo una squadra fra le più forti a livello fisico e con grande qualità di gioco" conclude l'allenatore. Il tecnico dell'Inter Antonio Conte fa i complimenti a Gattuso: "Quello che ha fatto in passato è stato sottovalutato. Il Milan ha aggiunto giocatori con il calciomercato, non ne ha tolti o sostituiti, e questo dimostra il suo grande lavoro". Così sulla volata scudetto: "A me interessa costruire qualcosa di positivo e visto le grandissime difficoltà che abbiamo avuto, pochi si sarebbero aspettati l'Inter prima in classifica".

Pioli: "Ibrahimovic non è il salvatore della patria"

Zlatan Ibrahimovic "ha già dato la svolta all'ambiente" ma "non è il salvatore della patria". Lo sottolinea l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della gara contro la Sampdoria: "Lo si può toccare dentro e fuori Milanello, non è un giocatore qualsiasi, una personalità qualsiasi. Ma sarà la squadra a dover fare meglio per vincere le partite" sottolinea il tecnico che conclude: "Lui mi sta però piacendo tantissimo, anche oggi è stato l'ultimo a lasciare lo spogliatoio. vediamo se gioca dall'inizio".

