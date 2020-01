Il Toro sorprende la Roma. Inzaghi: "Non molliamo mai"

ROMA - Il Torino supera la Roma 2-0 all'Olimpico e ferma la corsa dei giallorossi che restano a -4 dalla Lazio terza in classifica che però deve ancora recuperare la gara contro il Verona. Protagonista della serata Andrea Belotti che con una doppietta ha steso i giallorossi e rilanciato le ambizioni europee della squadra granata che sale a quota 24 punti. L'attaccante del Toro sblocca sul finire del primo tempo, il raddoppio arriva su calcio di rigore concesso grazie all'ausilio del Var per un fallo di mano di Smalling in area inizialmente non visto dall'arbitro Di Bello.

Inzaghi: "La Lazio non molla mai"

Nona vittoria di fila per la Lazio di Simone Inzaghi che grazie al 2-1 in rimonta sul Brescia eguaglia Sven Goran Eriksson. "Questo, insieme al fatto di fare la partita, è il nostro segreto: ci crediamo sempre fino alla fine" dichiara il tecnico biancoceleste che non teme più la parola scudetto: "La prima cosa è crescere, anche se è normale che ora da noi ci si aspetti sempre di più". "Cercheremo di andare avanti con questo ritmo, sapendo però che il campionato è molto duro" conclude Inzaghi. Domani intanto storico traguardo per la società che compie 120 anni.

La Spal sprofonda. Il Genoa risorge

Colpaccio del Verona, che batte la Spal allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Vittoria fondamentale per i veneti, che vincono uno scontro diretto per la salvezza e fanno sprofondare i ferraresi in fondo alla classifica. La sfida è stata decisa da Pazzini e Stepinski. Esordio con vittoria per il neo tecnico del Genoa Davide Nicola nell'altrl scontro salvezza con il Sassuolo superato 2-1. Apre Criscito su rigore, il pari ospite arriva al 33' con Obiang. La rete che vale tre pesantissimi punti porta la firma di Pandev a 4' dalla fine.

Milan, Ibrahimovic parte dalla panchina

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina domani contro la Sampdoria. Nella rifinitura di oggi il tecnico rossonero Stefano Pioli ha dato la pettorina dei titolari a Piatek, destinato quindi ad agire al centro dell'attacco tra Suso e Calhanoglu: per vedere il secondo debutto Ibrahimovic in rossonero, quindi, i tifosi del Milan dovranno aspettare il corso della gara. Krunic dovrebbe essere schierato mezzala, Calabria favorito su Conti sulla corsia di destra.

di Enrico Sarzanini\Edipress