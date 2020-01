Il Bologna acciuffa la Fiorentina. "Cavani può andare via"

ROMA - Pareggio amaro per la Fiorentina del neo tecnico Iachini che avanti grazie alla rete di Benassi al 27' del primo tempo si è fatta recuperare al 94' da un calcio di punizione di Orsolini che ha mandato in visibilio lo stadio Dall'Ara. Respira la squadra di Mihajlovic che in classifica sale a quota 23 punti mentre la Fiorentina va a 18 ad appena 4 punti dal Brescia terz'ultimo in classifica e ieri sconfitto dalla Lazio.

Totti, frecciata a Florenzi

Galeotto fu quel like sul post. E' bastato questo a scatenare un putiferio negli ambienti giallorossi. Protagonista Francesco Totti che ha messo "mi piace", per poi toglierlo, al commento di un tifoso postato sotto l'ultima foto pubblicata dall'account ufficiale della Roma che, evidentemente deluso dalla prestazione di Florenzi, ha scritto "Vendetelo". Nel giro di poco il post ha fatto il giro del web e sono stati tanti a ricordare quando lo stesso Totti qualche tempo fa usò parole di elogio nei confronti Pellegrini, ignorando Florenzi.

Scarpa d'oro, Immobile aggancia Lewandowski in testa

Con la doppietta di Brescia, Ciro Immobile è balzato in testa alla classifica della Scarpa d'Oro, il riconoscimento Uefa che premia il goleador più prolifico dei campionati d'Europa, affiancando Rober Lewandowski, il bomber del Bayern Monaco. Al momento la classifica, calcolata moltiplicando le reti messe a segno per il coefficiente Uefa (2 punti a gol nei primi 5 campionati europei, a scendere via via, 1,5 per quelli dalla 6/a alla 22ma posizione, 1 per tutti gli altri), vede al secondo posto Werner del Lipsia seguito da Vardy del Leicester. Solo settimo Leo Messi del Barcellona.

Cavani ci ripensa: vuole lasciare subito il Psg

Edinson Cavani avrebbe deciso di lasciare il PSG già a gennaio. Lo scrive il quotidiano 'L'Equipe', secondo cui il bomber uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno 2020 sarebbe pronto a fare le valigie già in questa finestra di mercato ma chiunque fosse interessato dovrebbe tirare fuori un bel po' di milioni di euro quando a fine stagione potrebbe accoglierlo a parametro zero. Sulle sue tracce c'è l'Atletico Madrid anche se sono in molti a credere che sia il Manchester United che Chelsea vorrebbero portarlo in Premier League.

