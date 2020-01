Inter spietata. De Rossi si ritira

ROMA - Un'Inter spietata supera il Napoli 3-1 al San Paolo e riaggancia in vetta la Juventus che nel pomeriggio aveva battuto il Cagliari. Scatenato l'attaccante nerazzurro Lukaku che nella prima mezz'ora segna una doppietta. Prima dell'intervallo al 39' Milik riapre i giochi ma ci pensa Martinez al 17' della ripresa a regalare all'Inter la rete della tranquillità. Nel prossimo turno i nerazzurri ospitaranno l'Atalanta a San Siro mentre il Napoli andrà allo stadio Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Inzaghi.

Il ruggito di Ronaldo

La Juventus inizia al meglio il suo 2020 stendendo con un perentorio 4-0 il Cagliari. Protagonista di giornata Cristiano Ronaldo che, archiviata la delusione per la sconfitta in Supercoppa, inizia il suo anno con la prima tripletta in serie A, la 56/a in carriera, la seconda con la maglia della Juve dopo quella con l'Atletico Madrid in Champions League. L'altra rete porta la firma di Higuain servito proprio dall'asso portoghese.

Milan, Ibra non basta. Atalanta a valanga

Zlatan Ibrahimovic non basta. Nel giorno del ritorno dell'attaccante svedese, accolto dagli applausi e dai cori dei 60 mila spettatori di San Siro, il Milan non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria e resta in una zona d'ombra della classifica. Atalanta invece sempre più protagonista del campionato che dopo aver rifilato cinque gol proprio ai rossoneri prima della sosta ne fa altrettanti al Parma e si porta ad un solo punto dalla Roma quarta in classifica. Doppietta di Ilicic e reti di Gomez, Freuler e Gosens. Vittoria corsara dell'Udinese che ha vinto a Lecce 1-0 grazie alla rete di De Paul.

De Rossi: “Torno a Roma per la famiglia”

“Lascio perché la mia famiglia mi manca e anche io manco loro”. Così Daniele De Rossi annuncia il suo addio al Boca Juniors nonostante il contratto ancora in essere. “La nuova dirigenza mi ha mostrato affetto e ha cercato di trattenermi ma la decisione è definitiva” prosegue il centrocampista che spiega: “Mia figlia più grande, di un altro matrimonio, è rimasta in Italia e le voglio stare vicino”. De Rossi ha le idee chiare sul futuro: “Smettere è stata dura ma adesso mi prenderò una vacanza poi mi piacerebbe allenare".

di Enrico Sarzanini\Edipress