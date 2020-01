Inter, obiettivo Eriksen. Red Bull, Verstappen fino al 2023

ROMA - L'Inter accelera per Christian Eriksen. Viste le difficoltà di arrivare ad Arturo Vidal stando a quanto riportato i media inglesi i nerazzurri puntano forte al 27enne danese del Tottenham ed avrebbero presentato un'offerta da 23,5 milioni, mentre gli inglesi valutano il calciatore intorno ai 30. Il Napoli invece attende Stanislav Lobotka e prova ad anticipare porprio l'Inter su Sofyan Amrabat che è un obiettivo nerazzurro.

Ronaldo, caccia all'ennesimo primato

Cristiano Ronaldo punta il quinto posto della top ten dei goleador di tutti i tempi, occupato da Gerd Muller, il bomber tedesco che tra il '63 e l'81 ha segnato 732 reti. Grazie alla tripletta contro il Cagliari, CR7 ha raggiunto quota 715 gol. Più su nella graduatoria all time ci sono l'ungherese Ferenc Puskas (746), Romario (761), Pelè (767) e Josef Bican, l'austriaco naturalizzato cecoslovacco che è il recordman assoluto: 805 gol, tra il 1931 e il 1956.

Moggi: “Immobile? Poteva andare al Napoli ma...”

“Prima di andare alla Lazio Ciro Immobile sarebbe potuto andare anche al Napoli, ma per i capricci di qualcuno non se ne fece più nulla”. Lo ha svelato l'agente dell'attaccante Alessandro Moggi che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato di quanto accadde qualche anno fa: “Parliamo di meno di 10 milioni di euro. Bisogna fare i complimenti alla competenza del presidente Lotito ed il suo massimo dirigente Igli Tare che ci hanno visto lungo”. Sul futuro di Immobile non ci sono dubbi: “Sta bene alla Lazio con un contratto fino al 2023, ed ha intenzione di restarci”.

Red Bull, Verstappen fino al 2023

Max Verstappen e la Red Bull prolungano l'avventura in Formula 1: il team anglo-austriaco ha annunciato il rinnovo del contratto con il suo pilota fino al 2023. “È una notizia fantastica per il Team” ha dichiarato il team principal della Red Bull Chris Horner. Verstappen vanta 8 gran premi vinti, 31 podi ma soprattutto il titolo di più giovane vincitore di sempre di una gara del campionato del mondo di Formula 1. “Voglio vincere con Red Bull e il nostro obiettivo è ovviamente quello di lottare per un campionato del Mondo insieme” ha promesso il pilota.

