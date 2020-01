Lotito: “Vinciamo senza scappatoie”. Zaniolo ci sarà con la Juve

ROMA - “Vinciamo con merito in tutte le discipline, senza cercare scappatoie e frose questo da fastidio a qualcuno”. Così Claudio Lotito intervenendo alla celebrazione dei 120 anni della polisportiva Lazio al salone d'onore del Coni. “Noi ci siamo e ci saremo come dimostrano oggi i nostri 120 anni di storia, che in pochi possono vantare” conclude il patron biancoceleste il diesse Tare parla della corsa scudetto: “Sono discorsi che non ci riguardano. Dobbiamo restare umili, concentrati e con la stessa fame, consapevoli di essere una grande squadra”.

Zaniolo ci sarà contro la Juve

Nicolò Zaniolo giocherà contro la Juventus. Il giocatore della Roma che nei giorni scorsi era fermo per un ginocchio gonfio, questa mattina è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni ed è dunque a disposizione per il big match in programma domenica sera allo stadio Olimpico. È invece in forte dubbio Leonardo Spinazzola fermo da due giorni a causa della febbre. In gruppo Fazio, assenti invece per le terapie Santon, Kluivert, Mikhitaryan e Pastore.

Napoli, visite mediche per Demme

Diego Demme è a Roma, a Villa Stuart, per effettuare le visite mediche prima della firma del contratto con il Napoli. Il centrocampista tedesco è il primo rinforzo del club azzurro nel mercato di gennaio: la socetà partenopea pagherà al Lipsia 12 milioni di euro, compresi bonus, mentre Demme guadagnerà circa due milioni a stagione. Il Napoli adesso lavora per regalare a Gattuso anche Lobotka centrocampista del Celta Vigo.

Mbappè: “Presto per parlare di rinnovo”

Il Psg vola ma a tenere in apprensione i tifosi del club francese c'è il futuro di Kylian Mbappé che anche dopo il 6-1 rifilato al Saint-Etienne in Coppa di Francia non ha dato sicurezze in merito al domani : “Non è il momento di parlarne, penso solo a giocare e a concentrarmi sulla nostra stagione” ha spiegato Mbappé che sottolinea: “Voglio soltanto giocare a calcio il club è in una situazione tranquilla e stabile e non è questo il momento per affrontare questi argomenti, ci sono altre date per farlo”.

di Enrico Sarzanini\Edipress