Manolas: “Battiamo la Lazio”. Juve, allarme Higuain

ROMA - "Viviamo un momento complicatissimo, se ne esce solo vincendo”. Così il difensore del Napoli Kostas Manolas in vista della gara in programma sabato all'Olimpico contro la Lazio. “Ci aspettano delle partite difficili. Sarà durissima battere i biancocelesti ma ce la metteremo tutta” prosegue il greco che teme molto Ciro Immobile: “E' un avversario tosto che sa fare gol meglio di tutti”. Manolas resta comunque ottimista: “Stanno facendo un campionato straordinario, ma noi andiamo lì per e vincere”.

Juventus, allarme Higuain

E' scattato l'allarme Higuain in casa Juventus: l'attaccate argentino infatti si è allenato a parte per un “leggero affaticamento muscolare” alla coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, alla vigilia della trasferta contro la Roma che è dunque a rischio. "Dovremo essere pronti a giocare una grande partita per vincere ma i giallorossi fanno un gioco molto offensivo e domenica avranno la spinta dei loro tifosi” le parole di Blaise Matuidi a Sky Sport.

Inter, Marotta: “Vogliamo Vidal”

“Stiamo lavorando, ma per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo significa avere grandi difficoltà". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. "In questo momento le voci sono tante ed è inutile che mi pronunci su questo o quel nome” prosegue il dirigente nerazzurro che però conferma le indiscrezioni sull'interesse per Vidal del Barcellona: “E' certamente uno degli obiettivi. In ogni caso siamo fiduciosi, qualcosa faremo perché è giusto fare qualcosa visto che per noi è un momento importante, quindi vogliamo continuare la nostra strada”.

Serie A, gli arbitri della 19ª giornata

Marco Guida di Torre Annunziata è l'arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, posticipo della 19ª giornata del campionato di serie A in programma domenica 12 gennaio alle 20.45. L'anticipo serale di sabato 11 tra Inter e Atalanta è stata affidata a Gianluca Rocchi di Firenze mentre Lazio-Napoli, sempre in programma sabato, ma alle 18, sarà arbitrata da Daniele Orsato di Schio. Queste le altre designazioni: Cagliari-Milan ad Abisso, Fiorentina-Spal a La Penna, Verona-Genoa a Mariani, Udinese-Sassuolo a Volpi, Sampdoria-Brescia a Calvarese, Torino-Bologna a Piccinini e Parma-Lecce a Fabbri.

di Enrico Sarzanini\Edipress