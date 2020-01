Xavi: "Pronto per il Barça". Milan, ecco Begovic

ROMA - La stampa catalana è sicura: Xavi Hernandez è pronto a dire si al Barcellona per diventare il nuovo allenatore al posto di Ernesto Valverde. Fatale all'attuale tecnico il ko subito contro l’Atletico Madrid in Supercoppa. Xavi, dopo la vittoria 4-1 del suo Al-Sadd contro l’Al Rayyan, è intervenuto sulla questione: "Non nascondo il mio sogno di allenare il Barcellona un giorno, mi piacerebbe. Sono un tifoso e il mio sogno è allenare il Barça, ma ora sono concentrato sull'Al-Sadd". Trentanove anni Xavi ha giocato 17 stagioni con la maglia del Barcellona vincendo tutto.

Milan, ecco Begovic

Il Milan ha scelto Asmir Begovic, portiere classe '87 per sostituire Pepe Reina che è passato all'Aston Villa. Il giocatore questa mattina si è presentato alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito poi firmerà il contratto fino a giugno con i rossoneri. Begovic arriva dal Bornemouth in prestito secco fino al termine della stagione. Pioli spera di averlo a disposizione già a partire dal match di Coppa Italia di mercoledì contro la Spal.

L'Udinese schianta il Sassuolo 3-0

L'Udinese supera 3-0 il Sassuolo nell'anticipo dell'ora di pranzo ed aggancia il Napoli in classifica a quota 24 punti ieri sconfitto dalla Lazio. Partenza equilibrata gli ospiti scheggiano anche il palo con Traore ma è Okaka al 14' a sbloccare la gara, il raddoppio arriva al 68' con Sema, ci pensa de Paul al 90' a scrivere la parola fine su un match per larghi tratti dominato dall'Udinese.

Sci, Cdm: show azzurro in Austria

Trionfo azzurro nella combinata femminile di coppa del mondo di sci a Zauchensee, Austria. Federica Brignone ha vinto la combinata in 2'03''45. A 29 anni è la sua seconda vittoria stagionale , la 12/a in carriera oltre a 10 secondi e10 terzi posti in un palmares che vede anche un argento mondiale ed un bronzo olimpico. La valdostana vola al secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo con 565 punti, alle spalle della statunitense Mikaela al Shiffrin con 826. Seconda classifica la favoritissima svizzera Wendy Holdener terzo posto di Marta Bassino.

di Enrico Sarzanini\Edipress