Zaniolo, operazione ok. Inzaghi: “Tengo all Coppa Italia”

ROMA - "Intervento riuscito. Nicolò sta bene, pronto per ricominciare. Grazie a tutti". Ci pensa la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, su Instagram ad annunciare l'esito dell'operazione alla quale è stato sottoposto il giocatore che contro la Juventus ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. La conferma è arrivata subito dopo della Roma che ha emesso un bollettino medico nel quale sottolinea che da domani il giocatore inizierà la fase riabilitativa.

Inzaghi: “Teniamo alla Coppa Italia”

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio che domani alle 18 allo stadio Olimpico affronta la Cremonese. “Sappiamo cosa rappresenta per noi questa competizione e vogliamo ricominciare al meglio il nostro percorso” sottolinea il tecnico Simone Inzaghi che farà ampio turn over. Out Radu, Lulic, Correa e Lukaku, straordinari per Immobile e Luis Alberto e spazio a Proto al posto di Strakosha, Patric, Bastos, Jony e Berisha.

In campo anche Inter e Napoli

Altre due le gare in programma domani alle 15 il Napoli di Gattuso ospita il Perugia al San Paolo dove non vince dallo scorso 19 ottobre. Sabato la sfida contro la Fiorentina il tecnico farà qualche cambio: spazio per Elmas a centrocampo e il possibile impiego di Llorente al centro dell'attacco e Lozano sulla fascia. L'Inter invece alle 20.45 sfida il Cagliari a San Siro, da dimenticare il pareggio in campionato contro l'Atalanta, Antonio Conte darà spazio al turn over: in difesa potrebbe rivedersi Ranocchia, spazio probabilmente anche a Lazaro e ad Esposito in attacco per concedere qualche minuto di riposo a Lukaku o Lautaro Martinez.

Il Parma respira profumo d'Europa

Il Parma batte 2-0 il Lecce e vola in zona Europa. Primo tempo senza emozioni gli emiliani si scatenano nella ripresa: sblocca Iacoponi al 57' il raddoppio porta la firma di Cornelius che al 72' chiude i giochi. Con questa vittoria la squadra di D'Aversa vola al settimo posto a quota 28 punti uno in meno del Cagliari sesto. Il Lecce di Liverani invece resta invischiato nella lotta per non retrocedere al quart'ultimo posto a quota 15 punti, uno in più di Genoa e Brescia e appena tre più della Spal fanalino di coda.

di Enrico Sarzanini\Edipress