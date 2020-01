Coppa Italia: Napoli, Lazio ed Inter ai quarti

ROMA - L'Inter batte il Cagliari 4-1 al Meazza e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Lukaku la sblocca dopo appena 21 secondi, raddoppio di Borja Valero al 22', tris ancora di Lukaku al 49', Oliva accorcia per i sardi al minuto 73, poi il poker di Ranocchia all'81'. I nerazzurri attendono ora la vincente di Fiorentina-Atalanta: la squadra di Conte giocherà comunque in casa. Soddisfatto Lukaku: "L'Inter era la mia migliore opzione, qui posso crescere e posso aiutare la società per mantenere le proprie ambizioni. Sono qui per vincere".

Il Napoli batte il Perugia, Gattuso: “Dobbiamo migliorare”

Il Napoli si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Al San Paolo i partenopei superano il Perugia per 2-0: decide una doppietta di Insigne dal dischetto (26' e 38') mentre Ospina para un rigore a Iemmello al 52' del primo tempo. Esordio per il neo acquisto Diego Demme entrato al 19' della ripresa. Soddisfatto a metà il tecnico Gennaro Gattuso: “Abbiamo fatto una buona partita ma dobbiamo migliorare perché non basta quello che stiamo facendo”. Per Insigne si tratta di una “vittoria che è un punto di partenza”. Domani alle 15 Fiorentina-Atalanta, alle 18 Milan-Spal chiude alle 20.45 Juventus-Udinese.

La Lazio cala il poker contro la Cremonese

La Lazio supera 4-0 la Cremonese e vola ai quarti di finale dove affronterà il Napoli: appuntamento il 29 gennaio allo Stadio San Paolo in gara secca, ancora da definire l'orario del calcio d'inizio. Ampio turn over per Inzaghi in vista della sfida di sabato in campionato contro la Sampdoria ma il doppio forfait di Caicedo, influenzato e Correa, affaticato, costringono Immobile agli straordinari, l'attaccante è inarrestabile e festeggia il gol numero 109 con la maglia biancoceleste. Prima rete con la Lazio per Patric, gli altri gol portano la firma di Parolo e Bastos: il difensore oltre a procurarsi il rigore poi trasformato da Immobile nel finale cala il poker con un preciso colpo di testa.

Roma-Inter scambio Politano-Spinazzola

Politano alla Roma e Spinazzola all'Inter. Lo scambio tra giallorossi e nerazzurri è andato in porto al termine di una trattativa lampo tra le due società. L'operazione sarà chiusa con due trasferimenti a titolo definitivo, con valutazione dei cartellini fra i 25 e i 28 milioni. Politano alla Roma avrà un ingaggio di circa due milioni a stagione, Spinazzola all'Inter conserverà la base di 2,7 milioni a stagione più bonus. Domani visite mediche per entrambi con i rispettivi club.

di Enrico Sarzanini\Edipress