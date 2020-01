Coppa Italia, sarà Juve-Roma. Calcio unito contro il razzismo

ROMA - La Roma batte 2-0 il Parma al Tardini e conquista i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. Protagonista della serata Lorenzo Pellegrini che prima sblocca su assist di Kalinic, poi nell ripresa chiude il match su calcio di rigore. Appuntamento mercoledì 22 gennaio all'Allianz Stadium. Questi gli altri accoppiamenti: Napoli-Lazio, Milan-Torino e Inter-Fiorentina. Fronte mercato si è sbloccato lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma dopo la frenata di ieri: doppio prestito con obbligo di riscatto in base alle presenze.

Il calcio unito contro il razzismo

Il calcio unito contro razzismo e antisemitismo. Dai calciatori protagonisti sui campi di tutta Italia, alle società e alle istituzioni, un coro unanime per dire "basta" a ogni forma di discriminazione. Accanto alla presidente Ucei Noemi Di Segni, che ha ideato l'evento 'Un calcio al razzismo' presenti tra gli altri il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente dell'Aic Damiano Tommasi, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo e il numero uno della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia.

Lautaro: "Sognavo un club come l'Inter"

"Ho sempre sognato di far parte di un club come l'Inter". Parola di Lautaro Martinez intervistato dall'emittente argentina TycSport. "Sono felice anche del rendimento che sto avendo e da Lukaku sto imparando tantissimo" prosegue l'attaccante che racconta le difficoltà affrontate lo scorso anno: "Quando sono arrivato ho cambiato paese e tipo di calcio ma uno si rende conto del suo rendimento in allenamento, sa cosa sta dando, cosa sta facendo. Sentivo di aver bisogno di un'opportunità". Lautaro vuole restare in pianta stabile in Nazionale: "Quello che faccio all'Inter è quello che mi porta a far parte dell'Argentina".

Champions in arrivo una novità

La Champions League potrebbe presto avere quattro date supplementari ogni stagione a partire dal 2024. Lo scrive il 'Times' sul proprio sito on line secondo cui il nuovo formato che produrrà partite extra potrebbe comportare la ristrutturazione della fase a gironi o addirittura l'aggiunta di una fase aggiuntiva di round robin. Ma il primo problema è trovare spazio nel calendario, che avrebbe un impatto sui campionati nazionali.

di Enrico Sarzanini\Edipress