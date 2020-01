Spinazzola-Politano, affare saltato. Juve-Parma, Ronaldo c'è!

ROMA - La trattativa tra Inter e Roma per uno scambio Politano-Spinazzola è definitivamente naufragata. Il difensore giallorosso è tornato nella Capitale questo pomeriggio poco dopo le 17. Spinazzola era arrivato a Milano lo scorso mercoledì per svolgere le visite mediche, poi lo stop all'operazione per la richiesta dell'Inter di effettuare nuovi controlli fisici e di cambiare la formula del trasferimento. La Roma non ha accettato la modifica: nessun ulteriore controllo per Spinazzola e l'operazione è tramontata senza aver trovato un nuovo accordo. Appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, il difensore della Roma ha dichiarato: "Anche questo fa parte del nostro mondo. Mi vado ad allenare, penso solo a domenica e alla sfida con il Genoa".

Juve-Parma, Cristiano Ronaldo si allena con il gruppo

Cristiano Ronaldo c'è! Dopo aver saltato l'allenamento di giovedì a causa di una sinusite che gli aveva anche impedito di essere in campo mercoledì sera contro l'Udinese in Coppa Italia, il cinque volte Pallone d'Oro è tornato ad allenarsi con i compagni. L'asso portoghese ha lavorato con il gruppo, partecipando agli esercizi atletici e alla partitella finale. La sua presenza in campo nella sfida di campionato tra Juventus e Parma dovrebbe essere confermata nella conferenza stampa di Maurizio Sarri, in programma sabato alle 13.15.

Barrow al Bologna, è ufficiale

Musa Barrow è un calciatore del Bologna. A comunicarlo è il club emiliano, che nel pomeriggio ha depositato in Lega il contratto dell'attaccante gambiano classe 1998. Barrow arriva dall'Atalanta a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, con la formula del prestito diritto di riscatto. Il giocatore, che indosserà la maglia numero 99, ha sostenuto le visite mediche martedì e da mercoledì si allena con il resto del gruppo. Sarà convocabile per l'incontro di Serie A contro l'Hellas Verona, in programma domenica alle ore 15.

Mourinho: "Eriksen? Non capisco l'ottimismo dell'Inter"

Il tecnico del Tottenham José Mourinho, alla vigilia della trasferta sul campo del Watford, parla di Christian Eriksen frenando su un'imminente svolta nella trattativa che porterebbe il fantasista danese all'Inter: "Se sono fiduciosi è perché sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta". Lo Special One prosegue: "Già da qualche partita sento dire che sarà la sua ultima al Tottenham, ma domani, ancora una volta, Eriksen giocherà".

