“Scappa”. Torna la Coppa Italia

ROMA - “Scappa”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' stamani in edicola e dedicato alla vittoria della Juventus sul Parma che consente ai bianconeri una mini fuga scudetto: complice il pareggio dell'Inter a Lecce infatti la squadra di Maurizio Sarri allunga in vetta alla classifica e grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo si porta a + 4 sui nerazzurri.

Torna la Coppa Italia

Archiviato il campionato è di nuovo tempo di Coppa Italia con i quarti di finale in gara secca. Due i big match in programma questa settimana, tutti alle 20.45: apre domani sera la sfida del San Paolo tra un Napoli in crisi e la Lazio sempre più lanciata in campionato. Mercoledì sarà la volta di Juventus-Roma all'Allianz Stadium. La prossima settimana: martedì 28 Milan-Torino, mercoledì 29 Inter-Fiorentina.

Potenza, 25 tifosi arrestati

Saranno tutti trasferiti nel carcere di Potenza i 25 uomini arrestati dalla Polizia dopo la morte di un tifoso della Vultur Rionero (Campionato di Eccellenza lucana) avvenuta ieri pomeriggio a Vaglio di Basilicata (Potenza). Il provvedimento riguarda sia l'autista dell'auto che ha investito a morte Fabio Tucciariello, di 39 anni, sia altri 24 sostenitori della Vultur, tutti maggiorenni. Le accuse - a parte quella di omicidio per il presunto responsabile della morte di Tucciariello - sono di violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere.

Premier, inarrestabile Liverpool

Continua l'inarrestabile corsa del Liverpool che in Premier ha battuto anche il Manchester United per 2-0 nel big match della 23ª giornata grazie alle reti di Van Dijk al 14' e Salah al 93'. La squadra di Jurgen Klopp consolida ulteriormente il primato in classifica con la 21ª vittoria su 22 partite e un vantaggio di 16 punti sul Manchester City secondo. Con la seconda sconfitta in tre partite, invece, il Manchester United resta al quinto posto a -5 dalla zona Champions.

di Enrico Sarzanini\Edipress