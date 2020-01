Juve in semifinale di Coppa Italia: Roma ko. Immobile, sfogo sui social

ROMA - La Juventus batte la Roma 3-1 e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente della sfida tra Milan e Torino. Ai bianconeri bastano i primi 45 minuti per ipotecare la vittoria, nei quali segnano tre reti con Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci. La squadra di Fonseca reagisce solo in apertura di ripresa con Under, che con un gran sinistro dal limite colpisce prima la traversa, poi la schiena di Buffon: la rete dei giallorossi è un autogol del portiere juventino. Per tutto il resto del secondo tempo, gli uomini di Sarri gestiscono il vantaggio e, dopo il triplice fischio di Rocchi, possono festeggiare il passaggio del turno.

Immobile, rabbia sui social

Duro sfogo di Ciro Immobile nel giorno dopo il match contro il Napoli che ha sancito l'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. Nella settimana che porta al derby della Capitale, il capocannoniere della Serie A ha risposto alle prese in giro dopo il rigore fallito al San Paolo e dopo la sconfitta dei biancocelesti sul proprio account Instagram, scrivendo: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani".

Australian Open, ok Fognini. Out Berrettini e Sinner

Fabio Fognini supera anche il secondo turno degli Australian Open con un'altra impresa: il tennista di Arma di Taggia, sopra di due set contro il beniamino di casa Jordan Thompson, si lascia recuperare fino al 2-2 e nel quinto non sfrutta quattro match point. Alla fine è il tiebreak a regalare il pass al terzo turno del primo Slam della stagione a Fognini, che incontrerà nel prossimo turno l'argentino Guido Pella. Destini diversi per Berrettini e Sinner. Il romano cede al quinto set contro Tennys Sandgren, mentre il diciottenne di San Candido si arrende all'ungherese Fucsovics.

Schumacher, foto rubate in vendita

"Foto rubate di Schumacher in vendita a 1 milione di sterline". Secondo il 'Mirror', il riserbo sullo stato di salute del campione tedesco sarebbe stato violato da alcuni scatti definiti "macabri". Per il sette volte campione del mondo di Formula 1 si tratterebbe di una grave violazione della privacy, avvenuta nonostante il rigido e rigoroso protocollo di riservatezza. La vicenda risalirebbe all'anno scorso, ad oggi nessuna foto è stata pubblicata dai giornali o è apparsa sui social. La moglie di Schumacher, Corinna, si sarebbe subito mossa in difesa della privacy del campione tedesco rivolgendosi ai legali e alle autorità di polizia elvetiche per impedire che le foto vengano pubblicate gettando così ulteriori dubbi sulle reali condizioni di Schumi.

di Filippo Morsillo\EdiPress