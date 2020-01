“Ci risiamo”. Napoli-Inter, Llorente per Politano

ROMA - “Ci risiamo”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' in edicola e dedicato al 3-1 della Juventus sulla Roma che vale le semifinali di Coppa Italia. Dopo la sconfitta di Riyad in Supercoppa contro la Lazio Maurizio Sarri è ripartito centrando ben cinque vittorie di fila e con 13 gol fatti. Giallorossi travolti nel primo tempo: Ronaldo, Betancur e Bonucci chiudono subito la gara prima dell'autogol di Buffon.

Allarme Fonseca: “Servono due rinforzi”

"Abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri, e la differenza è nella qualità dei giocatori”. E' un Paulo Fonseca amareggiato quello che commenta il ko della sua Roma in Coppa Italia contro la Juventus. Intanto anche Diawara è stato costretto a uscire per problemi fisici, il tecnico è preoccupato per gli infortuni in vista del derby contro la Lazio: “Farò giocare i giocatori che ho a disposizione. Sarà una gara difficile ma ce la metteremo tutta”. Così sul mercato: “Mi aspetto qualcosa, speriamo di poter prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno”.

Lazio, Correa e Luis Alberto verso il recupero

A pochi giorni dal derby contro la Roma Simone Inzaghi può sorridere: Luis Alberto corre verso il recupero ed è dunque pronto a scendere in campo contro i giallorossi. Lo spagnolo ieri si è allenato anche con il pallone senza forzare e oggi tornerà in gruppo. Da valutare Correa che, dopo aver giocato uno spezzone di gara contro il Napoli, ieri ha svolto solo una parte di allenamento senza forzare e oggi verrà testato dall'allenatore che spera di poter schierare si Luis Alberto che l'argentino dall'inizio.

Napoli-Inter, Llorente per Politano

Il Napoli punta dritto a Politano. La trattativa con l'Inter sta entrando nel vivo ed il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto 18 milioni più più due di bonus per il giocatore e per colmare quella piccola distanza di circa 5 milioni ecco comparire Fernando Llorente che alla squadra di Antonio Conte potrebbe fare molto comodo. La sensazione è che la chiusura sia molto vicina a meno che la Roma non faccia un ultimo rilancio per Politano.

di Enrico Sarzanini\Edipress