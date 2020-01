Derby, arbitra Calvarese. Pioli: "Voglio continuità"

ROMA - Giampaolo Calvarese di Teramo arbitrerà per la prima volta in carriera il derby Roma-Lazio, in programma domenica alle 18 e valido per la 2/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Napoli-Juventus, posticipo delle 20,45, sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gianluca Manganiello di Pinerolo fischierà in Inter-Cagliari, match in programma sempre domenica ma alle 12,30. L'anticipo di domani sera (alle 20,45) in programma nello stadio Rigamonti fra Brescia e Milan verrà arbitrato invece da Paolo Valeri di Roma 2.

Pioli: "Il Milan non ha ancora fatto niente"

"Il Milan non ha ancora fatto niente". Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Brescia scuote la squadra. "Non è il momento di pensare alla classifica ma tenere la testa sul manubrio e spingere, migliorando le cose che sono andate meno bene" prosegue l'allenatore rossonero che conclude: "La classifica resta ancora appesa a Milanello e lo sarà fino al 24 maggio, non lavoriamo per pettinare le bambole, il nostro obiettivo è portare il Milan dove è sempre stato. Abbiamo attraversato momenti difficili, ora dobbiamo dimostrare che sono serviti".

Juve, gioia social per la vittoria

"Partita solida, contro un avversario duro, andiamo in semifinale". Così Cristiano Ronaldo su Instagram il giorno dopo il gol contro la Roma e la vittoria di Coppa Italia valso l'accesso alle semifinali. "Altra semifinale conquistata con voglia, sacrificio e determinazione", scrive su Twitter, Gianluigi Buffon, imitato da capitan Bonucci, autore del terzo gol ai giallorossi. "Semifinale" scrive il difensore. Felice per il suo primo gol all'Allianz Stadium Bentancur, che festeggia sui social quella che definisce una "grande gioia". "Semifinale di Coppa Italia raggiunta! Continuiamo così", gli fa eco Rabiot. "Soffriamo insieme, vinciamo insieme", sostiene Pjanic, nel commento all'immagine che lo ritrae abbracciato a Bentancour.

Cagliari, Pjaca ad un passo

L'attaccante croato della Juventus Marko Pjaca è ad un passo dal Cagliari. Manca l'ufficialità ma le parole del diesse bianconero Fabio Paratici a margine della partita di Coppa Italia con la Roma, non lasciano spazio a dubbi: il giocatore andrà in Sardegna in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Un rinforzo per dare più rotazioni al reparto avanzato (Pjaca può essere utilizzato da centrocampista offensivo, da esterno o da seconda punta), con il tecnico rossoblù Rolando Maran che finora è stato costretto ad utilizzare davanti quasi sempre Joao Pedro e Simeone con il brasiliano ad alternarsi tra attacco e tre-quarti.

