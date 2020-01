“Sarri batte Sarri”. Politano, corsa a tre

ROMA - “Sarri batte Sarri”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicata al tecnico della Juventus che per la prima volta torna al San Paolo da avversario. Per il momento i numeri sulla panchina bianconera sono migliori di quando sedeva su quella partenopea: i tifosi sono divisi tra chi lo fischierà e chi invece gli dedicherà comunque un applauso.

Politano, corsa a tre

Non è ancora finita la telenovela legata al futuro di Matteo Politano: il Napoli infatti ha trovato l'accordo con l'Inter a 2 milioni per il prestito più 24 per il riscatto ma la Roma ha la volontà del giocatore che vorrebbe vestire la maglia giallorossa. Nelle ultime ore però è piombato il Siviglia di Monnchi. Oggi la giornata dovrebbe essere decisiva per sbloccare l'affare. L'Inter intanto è ad un passo da Eriksen.

Roma, ecco Villar

La Roma ha messo le mani su Gonzalo Villar centrocampista dell'Elche e della Spagna Under 21. Un affare da 5 milioni di euro che il diesse Petrachi finanzierà con la cessione di Juan Jesus alla Fiorentina che farà entrare nelle casse giallorosse 4 milioni netti. Villar, classe 1998, potrà essere agganciato non appena sarà formalmente scaduto il diritto di prelazione del Valencia sul giocatore. Il tecnico Fonseca però, dopo l'allarme lanciato al termine della sconfitta con la Juve in Coppa Italia si aspetta altri rinforzi.

Serie A, la 21a parte con Brescia-Milan

Parte oggi con l'anticipo tra Brescia e Milan delle 20.45 la 21ª giornata del campionato di Serie A. Domani alle 15 Spal-Bologna, alle 18 Fiorentina-Genoa chiuderà alle 20.45 Torino-Atalanta. Il resto delle gare tutte in programma domenica: l'anticipo delle 12.30 sarà Inter-Cagliari tre i match alle 15: Parma-Udinese, Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce alle 18 il clou con il derby tra Roma e Lazio, chiuderà l'altro big match delle 20.45 Napoli-Juventus.

di Enrico Sarzanini\Edipress