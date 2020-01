Totti, altra bufera social. Lulic torna in Nazionale

ROMA - Nuova bufera social su Francesco Totti. L'ex numero 10 della Roma ha riacceso l'ira dei tifosi giallorossi dopo aver messo un like su Instagram alla foto di Gigi Buffon pubblicata ieri sera per celebrare la vittoria della Juventus contro la Roma: "Avanti tutta in Coppa Italia!", la didascalia della foto che ritrae il portiere bianconero parare un tiro nel match di mercoledì sera che aperto la crisi giallorossa.

Lulic torna in Nazionale

Il capitano della Lazio Senad Lulic ha deciso di tornare in Nazionale e aiutare la Bosnia nella missione Euro 2020. Lo ha comunicato la Federazione via social: “Il calciatore della Lazio Senad Lulic ha deciso di tornare nella Nazionale della Bosnia e di mettersi a disposizione del ct Dusan Bajevic per le gare di spareggio a Euro 2020 contro l'Irlanda del Nord”. Il bosniaco aveva lasciato la Nazionale a fine 2017 per concentrarsi solo sulla Lazio, fino ad allora aveva collezionato 57 presenze e 4 gol. A breve Lotito lo convocherà per rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Lukaku: "Conte ci fa lavorare tantissimo"

"Conte ci incoraggia a fare di più, con lui non ci arrendiamo mai". Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku sul tecnico nerazzurro in una lunga intervista a Sky Sports Uk. L'attaccante torna sulla scelta di andare a Milano: "Avevo bisogno di ritrovarmi. L'anno scorso è stato difficile per me dal punto di vista professionale, perché le cose non andavano come volevo". Poi torna nuovamente su Conte: "Ha rafforzato la mia fiducia ma mi ha svegliato allo stesso tempo. Lavori duro, ti alleni duramente e giochi altrimenti resti in panchina".

Australian Open, Fognini agli ottavi

Fabio Fognini è agli ottavi degli Australian Open. Il tennista ligure ci arriva dopo aver battuto al terzo turno l'argentino Guido Pella, n.25 Atp, in tre set col punteggio di 7-6 6-2 6-3. Al prossimo turno affronterà l'americano Tennys Sandgren, n.100 Atp. Fra i due l'ultimo precedente risale all'ultimo torneo di Wimbledon quando ad imporsi fu proprio Sandgren. Fognini giocherà per la terza volta in carriera gli ottavi di finale a Melbourne, dove era arrivato già nel 2014 (sconfitto da Novak Djokovic) e nel 2018 (battuto da Tomas Berdych).

di Enrico Sarzanini\Edipress