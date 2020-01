“Affare Fatto”. Roma-Lazio, cresce l'attesa

ROMA - “Affare fatto”. Questo il titolo di apertura del 'Corriere dello Sport' stamani in edicola dedicato al mercato che ieri ha visto il Napoli chiudere per Politano e l'Inter per Eriksen. L'esterno nerazzurro ha dato l'ok al trasferimento e arriverà alla corte di Gattuso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Per Eriksen l'Inter ha raggiunto l'intesa con il Tottenham, l'annuncio atteso lunedì, anche Giroud ad un passo.

Verso il derby Roma-Lazio

“Vorrei che la mia Roma assomigliasse ad un Mustang, un cavallo coraggioso”. Così il tecnico giallorosso Paulo Fonseca in un'intervista che andrà in onda oggi su “Dribbling” a Raidue. “La pressione non mi spaventa per essere un vincente ci devi convivere” conclude il tecnico. Sponda Lazio Simone Inzaghi va a caccia del 12° successo di fila in campionato con una statistica che è un motivo in più per provare a vincere la gara: chi infila 12 vittorie di fila poi vince lo scudetto.

Milan in zona Europa

Grazie alla rete del solito Rebic il Milan passa a Brescia 1-0 e vola in zona Europa. Oggi tre le gare i programma: alle 15 Spal-Bologna, alle 18 Fiorentina-Genoa chiuderà alle 20.45 Torino-Atalanta. Domani si parte alle 12.30 con Inter-Cagliari, alle 15 Verona-Lecce, Sampdoria-Sassuolo e Parma-Udinese, alle 18 l'atteso derby Roma-Lazio chiuderà alle 20.45 il big match Napoli-Juventus.

Raiola: “Donnarumma piace alla Juve”

“Se Donnarumma non piacesse alla Juve vorrebbe dire che non capiscono nulla di calcio". Con questa battuta il super procuratore Mino Raiola torna a parlare del suo assistito. “Comunque non voglio creare nessun polverone” prosegue l'agente che sottolinea: “Aspetto ancora le scuse dei tifosi rossoneri che mi hanno offeso e minacciato perché poi le cose sono andate come dicevo io”. Chiusura dedicata all'attuale società rossonera: “Non mi piace il progetto perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano”.

di Enrico Sarzanini\Edipress