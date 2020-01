Inter, un altro pari. Napoli, striscioni contro Sarri

ROMA - L'Inter non va oltre l'1-1 contro il Cagliari a San Siro e manca l'avvicinamento alla Juventus che adesso è a +3 dai nerazzurri ma con una gara in meno. Sblocca Lautaro Martinez al 29', al 78' arriva il gol dell'ex Nainggolan a rimettere tutto in pari. Finale convulso com Martinez espulso per proteste e Conte che al triplice fischio ha chiesto spiegazioni all'arbitro. Fronte mercato l'ad nerazzurro Marotta è stato chiaro: “E' da tempo che stiamo negoziando con il Tottenham per Eriksen, sono ottimista, spero di concludere il più in fretta possibile”.

Napoli, striscioni contro Sarri

Stasera la sfida tra Napoli e Juve allo stadio San Paolo per la prima volta Sarri torna da ex ma i tifosi partenopei non gli devono aver ancora perdonato il fatto di aver scelto i bianconeri tanto che nella notte sono comparsi striscioni contro di lui in prossimità della Curva A dello Stadio San Paolo e vicino al Maschio Angioino nel centro della città. Indaga la Digos. Qualche fischio e contestazione nei confronti del tecnico toscano anche all'arrivo ieri sera del bus della Juventus.

Belotti: “Dobbiamo solo chiedere scusa”

“C'è solo da chiedere scusa ai tifosi e a tutta la gente di Torino”. Così Andrea Belotti apitano della squadra granata il giorno dopo i pesante 7-0 subito dall'Atalata. “E' stata una prestazione bruttissima, pessima: la squadra è scesa in campo non come il Torino sa fare” spiega l'attaccante ai microfoni di Torino Channel che conclude: “Questa sconfitta fa male nell'orgoglio. Lo dico anche personalmente, perché è stata la peggiore della mia carriera”. Da oggi squadra in ritiro in vista della gara di martedì in Coppa Italia contro il Milan.

Roma-Lazio, probabili formazioni

Alle 18 l'atteso derby Roma-Lazio, all'Olimpico 60mila spettatori ed oltre 2mila agenti per garantire la sicurezza. Non ci dovrebbe essere nessuna sorpresa nelle formazioni: Roma in campo con il 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, in difesa Santon, Mancini, Smalling e Kolarov, davanti a loro Cristante e Veretour con Under, Pellegrini e Florenzi alle spalle di Dzeko. Risponde la Lazio con il classico 3-5-2 con Strakosha in porta. Difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Leiva in cabina di regia, ai suoi lati Luis Alberto e Milinkovic con Lazzari e Lulic sulle fasce. In attacco il tandem Correa-Immobile.

di Enrico Sarzanini\Edipress