Kobe Bryant è morto. Colpo del Napoli

ROMA - La star della Nba Kobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente di elicottero in California, nella località di Calabasas. nella contea di Los Angeles. Secondo quanto scrivono i media americani con Bryant sull'elicottero privato c'erano altre quattro persone tra cui la figlia 13enne Gianna Maria: si stavano dirigendo alla Mamba Academy, l'accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allenamenti. Cinque titoli Nba, due ori olimpici e milioni di fans in tutto il mondo Kobe Bryant, detto Black Mamba, era un campionissimo del basket la cui scomparsa sconvolge oggi il mondo dello sport. Meglio di lui ha fatto solo Michael Jordan, che di anelli ne ha messi in bacheca sei.

Il Napoli stende la Juve

Dopo quattro sconfitte di fila in campionato il Napoli stende la Juve 2-1 e si rilancia in chiave Europa. Pesante sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri che, per la prima volta al San Paolo da ex, è stato pesantemente contestato. Sblocca Zielinski al 63', il raddoppio arriva all'86' con Insigne. Ronaldo prova a riaprire il match al 90' ma alla fine vince la squadra partenopea. In classifica Juve sempre al comando a 51 punti, Inter seconda a 48, terza la Lazio a 46 ma con una gara in meno e dunque virtualmente seconda.

La Roma ferma la Lazio

Finisce 1-1 il derby tra Roma e Lazio. Giallorossi padroni assoluti del gioco che sbloccano con Dzeko grazie ad una indecisione di Strakosha, fa sicuramente peggio il portiere giallorosso Pau Lopez che regala ad Acerbi la palla del pareggio. “Avremmo meritato la vittoria” le parole del tecnico della Roma Paulo Fonseca. “Ho fatto i complimenti all'allenatore giallorosso” ha detto Simone Inzaghi a fine gara. Spettacolo nelle due Curve: la Nord laziale propone il capolavoro della Cappella Sistina di Michelangelo che riproduce il celebre dettaglio delle due mani che si sfiorano nella creazione di Adamo. La Sud risponde con uno stemma gigante della Roma in un mare di bandierine gialle e rosse.

Lautaro: “Scusa Inter”

"Triste per la situazione di oggi. Andare avanti e imparare. Mi scuso con tutta l'Inter", così sul suo profilo Instagram Lautaro Martinez commenta la sua prestazione di oggi nel pari contro il Cagliari. Lautaro nel recupero è stato espulso per proteste e rischia di saltare anche il derby. Si aspetta il giudice sportivo, tra lunedì e martedì, ma le due giornate inflitte a Balotelli, che aveva avuto una reazione molto più contenuta proprio nel match contro il Cagliari, non fanno ben sperare l'Inter.

di Enrico Sarzanini\Edipress