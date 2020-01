Lautaro, due giornate. Il Milan ricorderà Bryant

ROMA - Due giornate di squalifica per Lautaro Martinez e Tommaso Berni. Questa la sanzione decisa dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. L'attaccante dell'Inter, fermato per le proteste reiterate nei confronti degli ufficiali di gara" nella gara con il Cagliari oltre alla sfida contro l'Udinese e dovrà saltare anche l'atteso derby con il Milan in programma domenica 9 febbraio alle 20.45. L'attaccante argentino tornerà a disposizione per la sfida contro la Lazio che si giocherà domenica 16 febbraio all'Olimpico.

Euro 2020, Gravina: "Spero andare a Londra"

"Per Euro 2020 mi auguro che l'Italia continui ad alimentare l'entusiasmo dei tifosi e di prendere un bellissimo aereo che ci porti a Londra". È l'auspicio del presidente della Figc, Gabriele Gravina in vista dell'Europeo di calcio che vedrà appunto semifinali e finali in programma nella Capitale inglese. Gli azzurri esordiranno il 12 giugno a Roma contro la Turchia, Gravina si aspetta "una grande festa per Roma e sarà un evento straordinario".

Milan, tributo a Bryant

Il Milan renderà omaggio alla leggenda del basket Kobe Bryant, grande tifoso rossonero, scomparso domenica in un tragico incidente in elicottero a Los Angeles assieme alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone. La squadra rossonera questa sera in Coppa Italia contro il Torino indosserà il lutto al braccio. Non è invece previsto il classico minuto di silenzio con le due squadre raccolte a metà campo, ci sarà un ricordo poco prima dell'inizio del match.

Australian Open, Djokovic in semifinale

Una felpa con le iniziali KB, i numeri 8-24 e un cuore prima del match con Milos Raonic. Così Novak Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant. E' l'ennesimo ricordo visto in queste ultime ore agli Australian Open, dopo che Nick Kyrgios era sceso in campo con la mitica n° 8 nel riscaldamento prima della partita con Nadal. Un match che ha visto Djokovic battere il canadese Raonic in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. In semifinale incontrerà Roger Federer.

