Roma, Perez ufficiale. La Lazio tenta il colpo Giroud

ROMA - Dopo aver comunicato l'ingaggio di Villar, la Roma ha perfezionato anche l'acquisto di Carles Perez. L'esterno spagnolo arriva dal Barcellona in prestito per 1 milione di euro con obbligo di acquisto a titolo definitivo per 11 milioni condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni per vari bonus. "So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma" le paorle del neo giallorosso.

La Lazio tenta il colpo Giroud

La Lazio starebbe lavorando per portare nella Capitale Olivier Giroud. Il 33enne è in uscita dal Chelsea e il diesse biancoceleste Tare sta facendo di tutto per provare a regalare l'attaccante ad Inzaghi. Giroud, in scadenza a giugno, potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro e percepirebbe 2 milioni netti fino a fine stagione e tre per le successive due stagioni. A Formello sono ore frenetiche, anche perché non c’è molto tempo a disposizione.

Serie A, arbitri 22a giornata

Fabrizio Pasqua di Tivoli è l'arbitro designato per Juve-Fiorentina, match clou della ventiduesima giornata di serie A, in programma domenica alle 12.30. Udinese-Inter, posticipo serale di domenica, verrà diretta da Marco Di Bello di Brindisi. Lazio-Spal è stata affidata a Antonio Giua. Queste le altre designazioni: Atalanta-Genoa a Davide Massa di Imperia , Bologna-Brescia a Daniele Doveri di Roma, Cagliari-Parma a Massimiliano Irrati di Pistoia, Lecce-Torino a Gianluca Rocchi di Firenze, Milan-Verona a Daniele Chiffi di Padova, Sampdoria-Napoli a Federico Lapenna di Roma1, Sassuolo-Roma a Luca Pairetto di Nichelino.

F1. Gp di Shanghai a rischio

L'epidemia di coronavirus scoppiata in Cina rischia di far saltare il gp di Formula 1 di Shanghai. E' la stessa Federazione internazionale dell'automobile a far sapere via twitter che "sta seguendo con grande attenzione la situazione con le autorità competenti, sotto la direzione del presidente della commissione medica della Fia, il professor Gerard Saillant. La Fia valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico". Il gp cinese è in programma a Shanghai il prossimo 19 aprile.

di Enrico Sarzanini\Edipress