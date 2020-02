Serie A, probabili formazioni 22ª giornata

ROMA – Roma di scena questa sera alle 20.45 a Sassuolo, Fonseca punta ancora su Santon e Spinazzola in difesa con Mancini e Smalling centrali, per il resto Cristante e Veretout con Kluivert, Pellegrini e Under alle spalle di Dzeko. Sassuolo a specchio in attacco Djuricic in vantaggio su Traorè nel tridente con Berardi e Boga alle spalle di Caputo. Peluso squalificato, al fianco di Romagna c'è Ferrari a centrocampo Locatelli e Obiang.

Il Bologna insegue l'Europa

Apre la giornata alle 15 il Bologna che contro il Brescia va a caccia di punti per l'Europa. In attacco con Barrow ancora in panchina, dietro a Palacio i soliti Orsolini, Soriano e Sansone. In difesa squalificato Tomiyasu, a destra Mbaye con Denswil a sinistra. A centrocampo Poli e Schouten. Brescia senza Balotelli che deve scontare ancora un turno di squalifica, Ayè farà coppia con Torregrossa. In difesa Mateju a sinistra con Sabelli a destra. Nel mezzo Bjarnason, Tonali e Bisoli.

Cagliari-Parma, lotta per il sesto posto

Alle 18 Cagliari e Parma si giocano il sesto posto che condividono a 31 punti con il Milan. I sardi ritrovano Pisacane in difesa dove farà coppia con Klavan. Faragò a destra e Pellegrini a sinistra con Nandez, Cigarini e Iointa a centrocampo, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone in attacco. Parma senza Kulusevski e Gervinho, ceduto, in avanti Cornelius, Kurtic e Siligardi. Difesa a quattro con Darmian, Iacoponi, Alves e Gagliolo, nel mezzo Kucka, Hernani e Barillà.

Juventus-Fiorentina, big match

La domenica si aprirà con Juventus-Fiorentina alle 12.30 Dybala e Ronaldo sfidano Cutrone e Chiesa. Alle 15 Atalanta-Genoa, Gasperini e Nicola entrambi in campo co la squadra tipo, Milan-Verona, rossoneri senza Bennacer squalificato e con Krunic al suo posto Juric convoca il nuovo arrivato Dimarco, e Lazio-Spal, Inzaghi rilancia Bastos mentre Semplici orientato a schierare Bonifazi dall'inizio. Alle 18 Lecce-Torino, Liverani schiera in porta Vigorito al posto di Gabriel mentre Mazzarri è senza cambi a centrocampo. Alle 20.45 Udinese-Inter, tra i bianconeri dubbio Nuytinck in casa nerazzurra Esposito in vantaggio su Sanchez in attacco al posto di Lautaro. Lunedì sempre alle 20.45 Sampdoria-Napoli.

di Enrico Sarzanini\Edipress