Inzaghi: “Peccato per Giroud”. Conte: “Eriksen grande colpo”

ROMA - "Giroud ci avrebbe aiutato ma andremo avanti coi nostri cercando di stringere i denti”. Simone Inzaghi commenta così il mancato arrivo dell'attaccante francese alla Lazio. “Chiederò a Caicedo e Immobile uno sforzo in più, sperando di recuperare al più presto Correa e cercando di inserire poi al meglio Adekanye” prosegue l'allenatore che ora guarda al campionato: “Questa è una settimana importante, abbiamo tre sfide ravvicinate importantissime contro Spal, Verona e Parma”.

Conte: “Eriksen è stato un grande colpo”

“Eriksen è stato un gran colpo per il club”. Ne è convinto Antonio Conte che alla vigilia del match contro l'Udinese commenta l'arrivo del danese in nerazzurro: “Era nelle condizioni di scegliere e ha scelto noi. Deve essere motivo di orgoglio. L'Inter viene vista in maniera giusta all'esterno. Non è scontato che un calciatore a fine contratto decidesse di venire qui”. Non è un caso che i tre acquisti Young, Eriksen e Moses arrivano tutti dalla Premier: “Ho vinto due trofei in due anni non è una passeggiata soprattutto per tipo di squadre e di allenatori”.

Sarri: “Sono stato strumentalizzato”

"Mi sembra strano strumentalizzare una frase ovvia”. Maurizio Sarri interviene così, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, sulle polemiche sollevate dalle sue parole subito dopo la sconfitta della Juventus a Napoli. “E' chiaro che uno rimanga affezionato a un gruppo che mi ha permesso di arrivare al Chelsea e alla Juve, la società più importante d'Italia” prosegue l'allenatore che respinge le critiche per essersi detto "contento per i ragazzi a cui sono affezionato”.

Milan, Ibrahimovic quasi out

"Ibrahimovic in questi ultimi due giorni ha avuto l'influenza, sarà difficile riuscire a convocarlo per domani". Lo rivela Stefano Pioli, nella conferenza alla vigilia della gara contro l'Hellas Verona. "Lo stesso Kjaer ha la febbre e non ci sarà sicuramente” prosegue l'allenatore che ha diversi giocatori acciaccati: “Krunic ha qualche problema fisico e vedrò se riusciremo a convocarlo. Avremo assenze importanti ma giocheremo comunque in undici”. Così sull'obiettivo Champions: “Dista soli 8 punti ma noi pensiamo solo alla partita di domani per migliorare la nostra classifica”.

