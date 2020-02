“Mischia scudetto”. Roma, crollo a Sassuolo

ROMA - “Mischia scudetto”. Questo il titolo che campeggia stamani sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' in edicola e dedicata alla 22ª giornata di Serie A che propone re sfide interessanti in chiave tricolore: apre la Juventus che alle 12.30 ospita la Fiorentina, alle 15 la Lazio sfida all'Olimpico la Spal mentre questa sera alle 20.45 l'Inter in trasferta a Udine con Erilsen dal primo minuto.

Roma, crollo a Sassuolo

La Roma crolla a Sassuolo 4-2 e oggi rischia di essere superata al quarto posto in classifica dall'Atalanta. Difesa da incubo per i giallorossi, il tecnico Fonseca non cerca scuse: “Inspiegabile il nostro primo tempo mentre abbiamo fatto meglio nella ripresa creando situazioni offensive importanti”. L'allenatore, che ci tiene a fare i “complimenti al Sassuolo, squadra di qualità” punta comunque il dito contro l'arbitro: “Siamo noi i responsabili della sconfitta, ma è difficile spiegare tutti quei cartellini gialli”.

Liga, al Real il derby di Madrid

E' bastato un gol di Karim Benzema all'11' del secondo tempo al Real per vincere l'atteso derby di Madrid. Nel big match della 22ª giornata di Liga disputato in un 'Bernabeu' strcolmto con oltre 77mila spettatori, i Blancos hanno avuto la meglio sull'Atletico Madrid grazie al gol dell'attaccante francese su assist di Mendy. Grazie a questo successo, il Real vola a 49 punti sempre più primo in classifica, a +6 sul Bercellona secondo che giocherà domani sera al Camp Nou contro il Levante.

Sei Nazioni, per l'Italia ennesima sconfitta

Esordio da incubo per l'Italia al Sei Nazioni di rugby, gli azzurri sono stati battuti con un netto 42-0 dal Galles campione in carica. Per gli azzurri, che non vincono una partita nel torneo dal 28 febbraio 2015, si tratta della 23/a sconfitta consecutiva. Con le 5 incassate oggi sale a 109 il totale di mete subite nello stesso arco di tempo. "Ci sono state buone cose da parte nostra ma è innegabile che abbiamo commesso degli errori” ha spiegato l'allenatore azzurro Franco Smith a fine gara.

di Enrico Sarzanini\Edipress