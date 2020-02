La Lazio è seconda. La Juve travolge la Fiorentina

ROMA - La Lazio supera la Spal 5-1 allo stadio Olimpico e scavalca momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica che stasera è impegnata a Udine. Mercoledì però i biancocelesti dovranno recuperare la gara contro il Verona. Protagonisti Immobile e Caicedo entrambi autori di una doppietta e Adekanye al primo gol in Serie A. Frena il Milan che pareggia 1-1 in casa contro il Verona in 10 dal 68' per il rosso ad Amrabat: al vantaggio di Faraoni risponde Calhanoglu. Pirotecnico 2-2 tra Atalanta e Genoa: sblocca Toloi, gli ospiti prima pareggiano con Criscito su rigore poi vanno avanti con Sanabria, di Ilicic la rete del pareggio.

Juve 3-0 sulla Fiorentina. Commisso sbotta: “Gara decisa dall'arbitro”

La Juventus supera la Fiorentina 3-0 e consolida il primato in classifica volando a 54 punti. Doppietta di Ronaldo su rigore la rete del definitivo 3-0 porta la firma di de Ligt. Il patron viola Commisso però a fine gara si è sfogato: “Sono disgustato: non ho mai parlato in questi termini – ha dettoa Dazn - ma oggi sono arrabbiatissimo per quel che è successo con l'arbitro". “Con 350 milioni di parco giocatori, la Juve non ha bisogno dell'aiuto dell'arbitro” conclude Commisso secondo cui “il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no”.

Gattuso: “Con la Samp sarà una battaglia”

“Contro la Sampdoria ci sarà da battagliare”. Così il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia del match in programma domani sera a Marassi. “Affronteremo una squadra che con Ranieri è da prime posizioni, sarà una partita molto difficile perché loro si difendono bene e lasciano pochi spazi” prosegue il tecnico che ammette: “Sarà dura ma portare i tre punti a casa sarebbe molto importante. Dobbiamo prepararla bene, con voglia e con il veleno”.

Australian Open, vince Djokovic

Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020 per l'ottava volta in carriera. Il 32enne serbo, numero 2 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, ha sconfitto in finale il 26enne austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Sono ora 17 i successi nei Major per Djokovic. Per Thiem è il terzo ko in carriera in finale nei Major dopo gli atti conclusivi persi al Roland Garros nel 2018 e lo scorso anno.

di Enrico Sarzanini\Edipress