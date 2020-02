Torino-Mazzarri: è finita, in arrivo Longo. Abisso arbitra Lazio-Hellas Verona

ROMA - L'esonero di Walter Mazzarri è questione di ore. In cima alla lista dei pretendenti alla panchina del Torino c'è Moreno Longo, che pare abbia vinto la concorrenza di Gianni De Biasi nelle preferenze di Urbano Cairo. L'ex tecnico della Primavera granata, con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa di categoria, si sta liberando dal contratto che ancora lo legava al Frosinone; poi sarà libero di iniziare la sua nuova avventura al Toro, di cui è stato anche giocatore.

Abisso arbitrerà Lazio-Hellas Verona

L'Aia ha reso noto il nome dell'arbitro che dirigerà il recupero della 17ª giornata di andata di Serie A, quello tra Lazio ed Hellas Verona. Il giudice di gara sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Baccini. Quarto uomo Manganiello. Al VAR Pairetto e Fiorito.

Handanovic a rischio per il derby

Samir Handanovic a rischio per il derby di Milano. Il portiere dell'Inter ha eseguito un esame radiografico che ha evidenziato "un'infrazione al quinto dito". Le sue condizioni - scrive il club in un comunicato - saranno valutate giorno dopo giorno. L'obiettivo del club è di rivedere in campo lo sloveno già nella stracittadina, molto dipenderà però dalle sensazioni dello stesso giocatore nel corso di questi giorni. In alternativa è pronto Padelli, che nella sfida contro l'Udinese ha fatto il suo esordio in campionato con la maglia dell'Inter.

Superbowl ai Kansas City Chiefs, 49ers ko

I Kansas City Chiefs si aggiudicano la 54/a edizione del Superbowl battendo i San Francisco 49ers 31 a 20. Una partita combattuta, con i Chiefs inizialmente in svantaggio prima che Patrick Mahones prendesse la squadra per mano e la portasse alla vittoria, la prima in 50 anni. Si congratula con i campioni Donald Trump, ma il presidente degli Stati Uniti sbaglia il tweet, citando lo stato del Kansas mentre Kansas City si trova nello Stato del Missouri.

