Mazzarri, l'addio è ufficiale: arriva Longo. Tare: "Scudetto Lazio? Troppo presto"

ROMA - Fine corsa per Walter Mazzarri. A due giorni dalla sconfitta per 4-0 al Via del Mare contro il Lecce, il Torino annuncia di aver risolto consensualmente il contratto con l'allenatore. Dopo un nono e un settimo posto, con qualificazione ai preliminari di Europa League, Mazzarri ha pagato a caro prezzo le ultime quattro sconfitte consecutive rimediate fra campionato e Coppa Italia. Sulla panchina dei granata, attualmente dodicesimi con 27 punti dopo 22 giornate, ci sarà Moreno Longo, che a sua volta ha rescisso il contratto che lo legava ancora al Frosinone. Per Longo è un ritorno sotto la Mole: nato a Torino, è stato un calciatore granata ed in passato, alla guida della Primavera della società, ha vinto lo scudetto 2015 e la Supercoppa.

Tare: "Scudetto? Presto per parlarne"

"Scudetto? Presto per parlarne, ma questa piazza lo meriterebbe". Sono le parole di Igli Tare a Tiki Taka. Il ds della Lazio ha commentato il momento magico della formazione di Simone Inzaghi: "Abbiamo fissato la qualificazione in Champions League come obiettivo a inizio stagione. Se a quattro, cinque o sei giornate dalla fine saremo ancora in lotta, sogneremo tutti quanti". "Sappiamo per esperienza che tutto può cambiare velocemente - prosegue -. Viviamo alla giornata e speriamo di andare più avanti possibile. Conta tanto questa energia positiva e dobbiamo essere bravi a mantenerla".

Honda, i fratelli Marquez insieme

E' stata svelata a Giacarta, in Indonesia, la nuova Honda HRC per la stagione 2020. Per la prima volta i fratelli Marc e Alex Marquez correranno per lo stesso team. Dopo aver vinto l'ottavo titolo mondiale, il sesto in classe regina, Marc è pronto a difendere la corona dopo aver dedicato la pausa invernale al recupero fisico e alla riabilitazione della spalla operata a fine novembre. Per Alex invece sarà un anno importante, arriva nella massima categoria da campione del mondo in carica della Moto2 e torna in casa Honda, costruttore col quale vinse il primo titolo iridato, in Moto3 nel 2014. L'esordio in MotoGp sarà una sfida complicata ma altrettanto emozionante per il più giovane dei fratelli Marquez.

NBA, gli Spurs ko contro i Clippers

Marco Belinelli resta a guardare in panchina la sconfitta di San Antonio in casa dei Clippers, bravi a rimontare nei minuti finali dopo esser stati sotto anche di 15 punti. Leonard e George firmano la rimonta mettendo rispettivamente 22 e 19 punti, a cui l'ex Indiana aggiunge 12 rimbalzi e 8 assist. Inutili per gli Spurs i 26 punti di DeRozan. Nelle altre gare disputate nella notte Nba Jimmy Butler fa il fenomeno con la sua ex squadra. Miami supera infatti Philadelphia 137-106 con ben 38 punti e 7 rimbalzi della guardia statunitense. Ottimo anche il contributo di Dragic con 24 punti. Ai 76ers non basta la doppia doppia di Embiid, autore di 29 punti e 12 rimbalzi.