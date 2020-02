Lazio, Inzaghi: "Tre punti per il secondo posto". Juve, Chiellini torna ad allenarsi

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi domani sera ospiterà all'Olimpico l'Hellas Verona in una partita che, in caso di vittoria, proietterebbe i biancocelesti al secondo posto in classifica scavalcando l'Inter. In conferenza stampa, l'allenatore ha dichiarato: "E' una partita molto importante, sarebbero 3 punti pesanti per la classifica. Non dobbiamo distrarci, godiamoci il momento, ma sappiamo che ogni match è difficile". Inzaghi prosegue: "Non penso che questa partita cambi gli equilibri stagionali, vincendo diventiamo secondi, sarebbe importantissimo, ma giochiamo contro una squadra organizzata".

La Juve sorride, Chiellini torna parzialmente in gruppo

Giorgio Chiellini torna parzialmente in gruppo. Il capitano della Juve, ai box da fine di agosto per un infortunio al ginocchio, è tornato a svolgere parte della seduta di allenamento insieme ai propri compagni. E' iniziato il countdown verso il ritorno in campo del difensore: intanto Maurizio Sarri lo ha inserito nella lista Champions al posto di Demiral.

Torino, Longo si presenta

"Riaccenderò il cuore dei giocatori", con queste parole Moreno Longo si presenta al Torino. L'allenatore è arrivato al posto di Mazzarri ed è stato presentato in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente Cairo e tutta la società per questa opportunità che ho colto senza esitare: percepisco la possibilità di poter fare un ottimo lavoro. Torno qui con grande entusiasmo, in una piazza che mi ha dato tanto".

Parma, Gervinho fuori rosa

Gervinho, linea dura del Parma. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Il calciatore, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione." Il destino dell'ivoriano, dunque, sembra ormai lontano da Parma, ma si dovrà attendere la sessione estiva per il definitivo divorzio.

di Filippo Morsillo/EdiPress