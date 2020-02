CR7:”Voglio la Champions con la Juve”. Demme: “Ho scelto un gran momento per segnare”.

Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale tematico della Federazione portoghese: “Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è di 25”. CR7 non sente il peso dell’età, continua a fare la differenza su ogni campo con la maglia della Juve. Una realtà difficile da immaginare quando era più giovane: “Pensavo che a 35 anni avrei pescato a Madeira”. E invece è ancora tra i giocatori più forti in circolazione. Gli obiettivi di Ronaldo non finiscono, e il portoghese aggiunge: ”Voglio vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile”

Diego Demme: "Non voglio esssere paragonato a Maradona"

“E’ stato molto bello segnare, ho scelto un gran momento per aiutare la squadra”. Il nuovo acquisto del Napoli Diego Demme ha parlato così della propria prima rete in maglia azzurra, arrivata lunedì nel match contro la Sampdoria. Prosegue il centrocampista:"Non voglio essere paragonato a Maradona perché è il miglior calciatore della storia, mio padre ne era un grandissimo tifoso, per questo ha scelto questo nome. Il cambiamento del Napoli? Io sono solo una parte. Ora tutta la squadra si allena duramente, in mezzo al campo c'è più qualità, ma io sono solo una piccola parte del gruppo. Obiettivi? Arrivare subito a 40 punti, solo dopo penseremo ad altri obiettivi come l'Europa.

L'armeno torna a disposizione per il Bologna

Sono 23 i giocatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per l'anticipo di domani sera contro il Bologna valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A. Il tecnico portoghese potrà contare su un Mkhitaryan in più. L'armeno torna abile e arruolabile dopo l'infortunio muscolare patito col Torino lo scorso 5 gennaio.

Lazio, buone notizie dall'infermeria

Il pareggio contro il Verona è già alle spalle, la Lazio ricomincia a sudare con due buone notizie che arrivano dall’infermeria: si rivedono Correa e Cataldi. Il centrocampista è in gruppo, l’attaccante corre in maniera differenziata con il preparatore atletico, il loro recupero è quasi finito. Entrambi potrebbero farcela per la sfida di domenica contro il Parma, anche se è ancora presto per fare previsioni. Inzaghi non potrà contare sicuramente sugli squalificati Radu e Milinkovic. In difesa si prepara Bastos, a centrocampo Parolo. Domani scatteranno le prove tattiche.

