Mihajlovic, la terapia antivirale ha dato risultati positivi. Messi, futuro in Premier da Guardiola?

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia Seràgnoli di Bologna. Dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale, secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone. Lo ha fatto sapere in una nota l’azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola.

La Pulce potrebbe raggiungere Guardiola al City

Stando a quanto riferito dal tabloid inglese Daily Express, c’è una clausola nel contratto di Leo Messi che gli permetterebbe di andar via gratis in estate dal Barcellona. In caso di addio ai blaugrana l'argentino potrebbe scegliere il Manchester City e questo trova riscontro in alcune motivazioni. La presenza di Pep Guardiola, suo ex allenatore al Barcellona e uomo con cui c’è una stima reciproca e quella di Sergio Aguero, uno dei suoi più cari amici oltre che compagno di nazionale.

Il difensore del Real va in scadenza a giugno

In Spagna c’è una ghiotta occasione di calciomercato che porta il nome di Nacho Fernandez. Il difensore del Real Madrid va in scadenza di contratto a giugno, i Blancos non hanno nessuna intenzione di rinnovargli il contratto. Andrà via a zero. Per lui appena 9 presenze in questa stagione e il portale Don Balon è sicuro: sulle sue tracce ci sono Lazio, Napoli e Roma.

L'agente di Jorginho apre alla Juve

C’è una pista nuova per il calciomercato della Juventus che potrebbe decollare a fine stagione e che porta a Stamford Bridge e all’italo-brasiliano Jorginho, calciatore che è stato un fedelissimo di Sarri prima a Napoli e poi al Chelsea. La traccia è stata inaugurata direttamente dall’agente del giocatore, Joao Santos. «La Juve? Perché no. Jorginho sta facendo molto bene al Chelsea e sono certo che arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori di grande livello come lui. Proposta che ovviamente valuteremo insieme al club inglese »

Di Jacopo Pascone/Edipress