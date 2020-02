Il Bologna batte 3-2 la Roma all'Olimpico. Inzaghi in ansia per Lulic

Un grande Bologna batte 3-2 la Roma nell’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Orsolini e subito raggiunti dall’autorete di Denswil. Poi si scatena Barrow con una doppietta. Al 72’ riapre il match Mkhitaryan, subito in gol al rientro dall’infortunio. La Roma finisce il match in inferiorità numerica dopo l’espulsione diretta di Cristante. Seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi, domani l’Atalanta può allungare per la Champions.

Il capitano biancoceleste in dubbio per Parma

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi sorride a metà in vista della partita di domenica contro il Parma. Correa, anche se non verrà schierato dall’inizio, è recuperato, così come Cataldi. La preoccupazione ora è per Lulic, il capitano ha fatto dei controlli alla Clinica Paideia per il solito problema alla caviglia. Solo domani durante la rifinitura si capirà se potrà o meno essere della partita. In caso di esito negativo è pronto al suo posto Jony.

Bonucci, “dobbiamo arrivare in fondo al sogno”

Manca poco al ritorno in campo della Champions League. Negli ottavi di finale la Juventus troverà il Lione e giocherà la gara d’andata in Francia. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha parlato proprio dell’ambiente infuocato che la sua squadra troverà: “Da quello che ricordo delle partite precedenti, la tifoseria locale è molto calda e nel loro stadio nuovo si sentono ancora di più. Troveremo un’atmosfera elettrica perché si respira il calcio. Il nostro compito è quello di andare avanti e arrivare in fondo al sogno, per cui sarà fondamentale uscire da Lione con un risultato positivo”.

Tolte le viti dalla caviglia di Ribery

Franck Ribéry è stato sottoposto oggi in Germania ad un intervento di rimozione delle viti alla caviglia applicate lo scorso 14 dicembre nel corso dell'operazione al legamento della caviglia destra, dopo l’infortunio subito a fine novembre nella gara contro il Lecce. Da lunedì prossimo, fa sapere il club viola con una nota ufficiale, Ribéry potrà iniziare la ripresa atletica attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo.

Di Jacopo Pascone/Edipress