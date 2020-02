Clamoroso a Verona: Juve ko. Il Torino perde ancora

Clamoroso a Verona: l’Hellas batte la Juventus 2-1 in rimonta. Non è bastato ai bianconeri il decimo gol consecutivo in campionato di Cristiano Ronaldo, i padroni di casa rimontano nel finale grazie a Borini e al rigore di Pazzini. I bianconeri rimangono primi in classifica ma potrebbero essere raggiunti dall’Inter in caso di vittoria nel derby di domani. Il sorprendente Hellas Verona sale al sesto posto entrando in zona Europa League.

Ancora una sconfitta per il Torino

Nonostante il cambio in panchina, il Torino non cambia rotta nel giorno del debutto del nuovo allenatore Moreno Longo. Nella gara delle 18:00 contro la Sampdoria è arrivata un’altra sconfitta. I blucerchiati si sono imposti 3-1. Dopo un primo tempo senza emozioni, Simone Verdi ha stappato il match portando avanti i granata. Un black-out di otto minuti, tra il 70' e il 78', ha tuttavia permesso agli ospiti di calare il tris. Sugli scudi Gaston Ramirez, autore di una pregevole doppietta. La terza rete è arrivata con un rigore di Quagliarella, in seguito a un fallo da ultimo uomo di Izzo che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo.

Le dichirazioni del presidente viola

In seguito alla sconfitta della sua Fiorentina contro l’Atalanta, ha parlato il presidente viola Rocco Commisso, facendo trasparire anche un po’ di ironia: "Voglio ringraziare i miei tifosi, sono stati i numeri uno in questa giornata. Spero che non li multino perché hanno fatto un tifo bello caldo... Squadra timorosa? Forse è vero, ogni partita è differente. Due o tre settimane fa in dieci uomini li abbiamo battuti, oggi abbiamo perso. Una volta vinciamo e l'altra perdiamo: questo è calcio, e si può accettare. Abbiamo avuto una tifoseria fenomenale, è quello che serve per Firenze".

Domani sera il derby di Milano

Dopo i tre match giocati oggi, si chiuderà domani il 23esimo turno della Serie A. Si parte alle 12:30 con la Spal che cerca punti salvezza in casa contro il Sassuolo. Alle 15:00 Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Alle 18:00 toccherà alla Lazio, ospite del Parma al Tardini. La sera l’appuntamento più atteso con il derby tra Inter e Milan a San Siro.

