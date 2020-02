Inter super: 4-2 al Milan. Lazio-Parma, decide un gol di Caicedo

ROMA - A Milano va in scena un derby incredibile: l'Inter cala il poker e batte in rimonta il Milan. Dopo un primo tempo chiuso sotto 2-0 per i gol di Rebic e Ibrahimovic, la squadra di Antonio Conte rialza la testa nella ripresa: pareggia nel giro di due minuti grazie alle reti di Brozovic e Vecino e trova il vantaggio con il colpo di testa di De Vrij. Ibrahimovic sfiora il 3-3 al 90', ma il colpo di testa dello svedese colpisce il palo e in pieno recupero Lukaku firma il definitivo 4-2. Tre punti fondamentali per i nerazzurri, che agganciano la Juve in testa alla classifica del campionato.

Lazio corsara a Parma: vetta a -1

La Lazio vola a un punto dalla Juventus grazie alla vittoria di misura sul Parma, battuto 1-0 al Tardini con il gol decisivo di Caicedo, arrivato in chiusura di primo tempo. La squadra di Inzaghi resiste agli attacchi dei padroni di casa grazie alle parate di Strakosha, sale a quota 53 punti e raggiunge il diciottesimo risultato utile consecutivo in campionato: è la prima volta che accade in 120 anni di storia. L'ultima sconfitta risale al 25 settembre nella sfida contro l'Inter e le due squadre si incontreranno domenica prossima all'Olimpico in una sfida al vertice. "Abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario - ha dichiarato Inzaghi -, con una vittoria del genere la classifica è ancora più bella. Cercheremo di lottare sino alla fine contro Inter e Juve: andremo avanti con questo spirito".

Spal, Semplici al capolinea: in arrivo Di Biagio

La Spal ha deciso di esonerare Leonardo Semplici dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo, al suo posto pronto ad arrivare Luigi Di Biagio. L'ex Ct dell'Under 21 azzurra, già domani, dovrebbe dirigere il suo primo allenamento dopo aver apposto la firma sul contratto fino a fine stagione. Si attende solo l'annuncio ufficiale.

Sofia Goggia, stagione finita

Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro nella caduta di oggi nel SuperG di Garmisch Partenkirchen. "Non ci voleva - ha detto la campionessa olimpica di discesa libera dopo l'operazione - ma questi episodi negativi fanno parte della carriera di una sciatrice. Ho passato situazioni peggiori e ne sono sempre uscita con ancora maggiore grinta, lavorerò sin dai prossimi giorni per recuperare nel migliore dei modi". Il recupero è fissato nel tempo di almeno sei settimane e questo significa che per la Goggia la stagione è finita: non potrà partecipare alle finali di Coppa del Mondo di Cortina in programma dal 18 al 22 marzo.

di Filippo Morsillo/EdiPress