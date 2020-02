"Inter al Bacio". Mancini: "Euro 2020? La Nazionale è quasi pronta"

ROMA - "Inter al bacio", questo il titolo in prima pagina sul Corriere dello Sport oggi in edicola. La squadra di Conte batte il Milan ribaltando il derby, da 0-2 a 4-2 e aggancia la Juve in testa alla classifica. Rebic e Ibrahimovic fanno sognare Pioli, ma nel secondo tempo i nerazzurri dilagano con Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku. Conte ammette: "È stata una notte speciale, stiamo crescendo, anche se è presto parlare di Scudetto". Domenica sera sfida ad alta quota all'Olimpico contro la Lazio, salita a -1 dalla vetta dopo il successo contro il Parma firmato Caicedo.

Euro 2020, la Nazionale di Mancini

Roberto Mancini pensa ai prossimi campionati Europei: il C.T. della Nazionale ha parlato a Sky della squadra che vorrà portare al torneo itinerante della prossima estate: "La squadra per l'Europeo è quasi fatta. Il gruppo c'è: manca solo qualche pedina. Dispiace per Zaniolo, l'infortunio non ci voleva, ma abbiamo tanti giocatori bravi e tecnici. In mezzo al campo e davanti siamo messi molto bene. Siamo migliorati tantissimo e i ragazzi hanno trovato un'ottima intesa".

Serie B, il Benevento vola

Continua la corsa inarrestabile del Benevento, che in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo vince 1-0 sul campo del Cosenza e vola a +17 sulla coppia formata da Crotone e Frosinone. Decide un gol meraviglioso di Roberto Insigne che conclude da fuori all'incrocio dei pali. Sorride Pippo Inzaghi. Il Cosenza rimane al terz'ultimo posto della classifica a -3 dalla zona play-out.

NBA, Gallinari non basta a OKC

Danilo Gallinari e i suoi Oklahoma City Thunder devono arrendersi ai Boston Celtics. L'azzurro ne segna 24, miglior marcatore di squadra insieme a Shai Gilgeous-Alexander, ma gli ospiti con un grande secondo tempo vincono la decima partita nelle ultime undici disputate con 27 punti di Kemba Walker e 26 di Jayson Tatum.

di Filippo Morsillo/EdiPress