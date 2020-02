Inter-Napoli senza tifosi campani. Douglas Costa si ferma per 20 giorni

ROMA - La prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli di mercoledì sera a San Siro sarà vietata ai residenti in Campania. Lo hanno deciso le Autorità di Pubblica Sicurezza e lo rende noto l'Inter sul proprio sito. I tifosi residenti in Campania anche se in possesso della tessera del tifoso non potranno dunque accedere allo stadio. "Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della comunicazione delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da parte di titolari SiamoNoi e soci InterClub".

Douglas Costa, stop di 20 giorni

Douglas Costa si deve di nuovo fermare. L'attaccante brasiliano della Juventus ha riportato una lesione muscolare "di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Lo hanno constatato gli accertamenti diagnostici dopo l'infortunio patito sabato scorso a Verona. I tempi di recupero per l'attaccante brasiliano, come si legge nel comunicato della Juventus, "sono di circa 15-20 giorni". Salterà dunque l'andata degli ottavi di Champions, a Lione. Nell'allenamento odierno è invece "rientrato parzialmente in gruppo" il difensore Danilo, anche lui fermo per un problema muscolare dal 23 gennaio.

Pavoletti, altro grave infortunio

Non c'è pace per il Cagliari, ma soprattutto per Leonardo Pavoletti. L'attaccante, che era vicino al rientro dopo l'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha riportato lo stesso identico infortunio, come rivelato dagli accertamenti clinici svolti oggi presso il centro medico Korian. Un'altra brutta notizia per Pavoletti, che dovrà essere nuovamente operato e ripetere l'intero iter di recupero.

Moto, addio a Giancarlo Morbidelli

E' deceduto Giancarlo Morbidelli, imprenditore e progettista pesarese, che ha segnato la storia del motociclismo nazionale e internazionale. Fondatore dell'omonima casa costruttrice, aveva 82 anni. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, scrive su Facebook: "Ciao Giancarlo, mancherai a tutta la città. La notizia della scomparsa ci addolora profondamente. Genio assoluto della meccanica, ha scritto indimenticabili pagine di storia. Con talento, coraggio e capacità uniche è stato capace di rivoluzionare il mondo del motociclismo e dei motori pesaresi, veicolandole con passione e grandi traguardi raggiunti a livello mondiale".

di Filippo Morsillo/EdiPress