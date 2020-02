Coppa Italia: il Napoli espugna San Siro

ROMA - Il Napoli supera 1-0 l'Inter a San Siro nelle semifinali di andata di Coppa Italia e mette mezzo piede in finale, il gol-vittoria porta la firma di Fabian Ruiz. Gara equilibrata tra le due formazioni, i nerazzurri in casa contro la squadra partenopea fino ad oggi in questa competizione erano imbattutti. Boccata di ossigeno per l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso dopo l'inaspettata sconfitta interna in campionato contro il Lecce. La gara di ritorno si giocherà il 5 marzo allo stadio San Paolo.

Sarri: “Contro il Milan gara complicata”

"Contro il Milan sarà una partita complicata”. La presenta così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri la semifinale di andata di Coppa Italia. “Sono migliorati e vengono da un derby perso in modo discutibile, nel senso che ha giocato bene per lunghi tratti” prosegue l'allenatore che torna sulla cena con Agnelli: “Doveva esserci dopo la Fiorentina, ma io ero a Coverciano e il presidente aveva impegni. É normale programmazione".

Pioli: “Cancelliamo il derby”

“Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere che il futuro non è una mia priorità”. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus, andata delle semifinali di Coppa Italia. “Questa competizione diventa importante per tutti i club prestigiosi, siamo stati bravi ad arrivare in semifinale ma non è abbastanza” prosegue l'allenatore alla Rai che poi torna sul derby perso: “Ci ha fatto male quella sconfitta ma vogliamo ripartire”.

Petrachi si sfoga: “Scritte tante sciocchezze”

“Voglio parlare perché ultimamente si dicono delle cazzate e se non fermi l’emorragia le cose passano per vere”. Così il diesse della Roma Gianluca Petrachi si è sfogato prima della presentazione di Ibanez, Villar e Perez. “Non è vero che c'è qualcosa tra me e Fonseca” prosegue il dirigente che torna sul momento negativo che vive la squadra: “Abbiamo smarrito un pochino di umiltà. Forse la grande prestazione con la Lazio nel derby ci ha fatto volare troppo alti. Adesso dobbiamo credere di più in quello che facciamo, metterci più sana cattiveria e umiltà”.

