Serie A, gli arbitri della 24ª giornata. "Lautaro, sfida Barca-Real"

ROMA - Sarà Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere Lazio-Inter big-match della 24ª giornata di Serie A, in programma domenica sera all'Olimpico. Per la sfida Champions tra Atalanta e Roma in programma domani sera a Bergamo è stato designato Daniele Orsato di Schio. Domenica alle 15 la sfida tra Juventus e Brescia affidata a Daniele Chiffi di Padova. Queste le altre designazioni: Lecce-Spal a Guida di Torre Annunziata, Bologna-Genoa a Massa di Imperia, Udinese-Verona ad Abbattista di Molfetta, Sampdoria-Fiorentina ad Irrati di Pistoia, Sassuolo-Parma a Mariani di Aprilia, Cagliari-Napoli a Doveri di Roma e Milan-Torino a Fabbri di Ravenna.

Commisso: "Non sono l'unico a lamentarsi degli arbitri"

"Voglio essere molto rispettoso del calcio italiano e voglio portarlo avanti. Fare passi avanti con il Var è una cosa buonissima per il calcio". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ai cronisti che gli chiedevano un commento sull'apertura della Figc per un nuovo utilizzo del Var. Il numero uno viola è poi tornato su quanto accaduto tra Milan e Juve in Coppa Italia e sul discusso rigore concesso ai bianconeri: "Si è chiaramente visto quel che è successo: non sono solo io ad aver parlato di ingiustizie, ci sono anche altre squadre".

"Il Barcellona vuole Lautaro Martinez"

"Il Barcellona vuole Lautaro Martinez". Lo scrive "Mundo Deportivo" secondo cui il club blaugrana è disposto a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Nel frattempo mentre il Barca punta l'argentino dell'Inter in Argentina il canale TyC assicura che c'è anche il Real Madrid nella corsa al numero 10 nerazzurro e che lo stesso Florentino Perez starebbe pensando di pagare la sua clausola. Un investimento molto importante, che le Merengues farebbero in funzione dell'eventuale partenza di Benzema.

Coppa Italia, ascolti da record

Ottimi ascolti televisivi per le due semifinali di andata di Coppa Italia trasmesse in diretta su Rai Uno. Mercoledì Inter-Napoli ha registrato un'audience di quasi 7 milioni di telespettatori (6.827.302), mentre ieri sera Milan-Juventus ha superato gli 8 milioni (8.016.398). Per quanto riguarda gli ascolti registrati da luglio di gare trasmesse in chiaro, si tratta del primo e terzo ascolto stagionale (al secondo posto la sfida tra Italia e Grecia con 7.118.889).

di Enrico Sarzanini\Edipress