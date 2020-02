Lazio-Inter, sfida scudetto

ROMA – Big match in chiave scudetto domani sera allo stadio Olimpico tra Lazio ed Inter: appuntamento alle 20.45 attesi oltre 60mila spettatori. Previsto uno show pre-partita con due special guest musicali: Briga, cantautore e rapper romano e Andrea Casta, violinista bresciano di adozione romana. Sono 153 i precedenti in Serie A: 64 i successi nerazzurri, 36 quelli dei biancocelesti sono 53 pareggi. Nelle ultime 23 sfide ci sono stati appena due pareggi, l'Inter ha perso soltanto una delle ultime sette gare e nelle ultime tre i biancocelesti hanno sempre perso. La Lazio è andata a segno in otto delle ultime nove gare casalinghe di campionato contro l’Inter.

Inzaghi: “Gara scudetto ma non decisiva”

“Gara importante ma non decisiva”. Così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi alla vigilia del match contro l'Inter. “Sarà una sfida scudetto e questo mi fa un effetto piacevole. Non abbiamo l’ossessione di questa posizione, ma sappiamo che la Champions League era l'obiettivo”. Poi risponde così a chi vede una Lazio favorita dagli arbitri: “Meritiamo ampiamente il terzo posto per quello che stiamo facendo vedere sul campo”. Fronte formazione Radu torna in difesa, ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric. Jony vice Lulic, in attacco Caicedo in vantaggio su Correa per il posto al fianco di Immobile.

Conte: “Partita tra due outsider del campionato”

“E' una partita tra due outsider del campionato italiano”. La definisce così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte che rispetta molto i biancocelesti: “Loro sono una realtà consolidata. L'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia e quest'anno la Supercoppa”. “Hanno tenuto i giocatori più forti aggiungendone di nuovi e c'è l'ottimo lavoro di Inzaghi” conclude Conte poco tenero sull'operato degli arbitri: "La malafede non la puoi accettare. Io penso che ci siano stati errori abbastanza importanti e spero ce ne siano sempre di meno. Var a chiamata? Non devo chiamare nessuno, se c'è una situazione sotto gli occhi di tutti che è chiara sono loro che devono vederla". Fronte formazione scontata la squalifica Lautaro Martinez tornerà al fianco di Lukaku in attacco. In porta Padelli, ballottaggio tra Vecino ed Eriksen.

Arbitra Rocchi

Sarà Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere il match. Il fischietto ha arbitrato 44 volte la Lazio che è la squadra più arbitrata in carriera: 17 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte. Sono invece 36 i precedenti con l’Inter (15 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte). Sarà invece la quinta volta che Rocchi dirigerà Lazio-Inter, l'ultima sfida è stata quella del 20 maggio 2018: lo 'spareggio Champions' vinto 3-2 dall'Inter all'Olimpico di Roma.

di Enrico Sarzanini\Edipress