L'Atalanta supera la Roma. Sarri: “La Juve è tornata”

ROMA - L'Atalanta supera la Roma in rimonta 2-1 e consolida il quarto posto in classifica portandosi a +6 dai giallorossi. Sblocca Dzeko al 45' del primo tempo, la rimonta nerazzurra porta la firma di Palomino e Pasalic. A nulla è valso l'assalto finale dei giallorossi la squadra di Gasperini alla fine ha conquistato tre preziosi punti in chiave Champions. Negli altri anticipi il Lecce supera 2-1 la Spal, sempre più fanalino di coda, e resta a +3 sulla sul Genoa terz'ultimo che si tiene in vita grazie alla vittoria per 3-0 a Bologna.

Sarri: “Il momento no è finito a Verona”

"Il momento negativo della Juventus finisce a Verona”. Così il tecnico bianconero Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Brescia. “Una squadra pericolosa soprattutto in trasferta quindi non semplicissima da affrontare” prosegue l'allenatore che sottolinea: “In questa fase del campionato penso che partite semplici a priori non esistano. Il girone di ritorno è sempre più complicato dell'andata, questa è una fase in cui tutte le squadre sono sul pezzo”. Sarri si sente stimolato dalla lotta scudetto che vede coinvolta anche la Lazio: “E' motivo di ulteriori motivazioni ed è stimolante giocarsi il campionato”.

Gattuso: “Allan tornerà quando si allena come dico io”

“Se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no”. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso spiega così l'esclusione di Allan che resta a casa con Milik, Lozano e Koulibaly. “Siamo ancora in una zona pericolosa, dobbiamo arrivare a 40 punti e dobbiamo dare continuità alla prestazione fatta a Milano in Coppa Italia” prosegue l'allenatore che teme il Cagliari: “Può assomigliare alla gara con la Samp, perché palleggiano meno del Lecce. Ma noi dobbiamo fare una partita buona di testa”.

Il Benevento vola verso la Serie A

Il Benevento vola verso la Serie A. Nella 24ª giornata di serie B la squadra di Filippo Inzaghi ha battuto 2-1 il Pordenone e si è momentaneamente portato a +20 sulle inseguitrici. Viola sblocca il risultato al 37' del primo tempo, Insigne raddoppia al 15' della ripresa. Tardivo il gol in pieno recupero di Bocalon. Nelle altre gare disputate la Juve Stabia sorprende 3-2 il Crotone mentre in coda preziosa vittoria 3-0 in chiave salvezza del Cosenza sul Livorno sempre più ultimo in classifica e sale in zona playout.

Di Enrico Sarzanini\Edipress