Lazio, sei l'anti Juve. Il Parma punta l'Europa

ROMA - E' la Lazio l'anti Juventus. Ennesima vittoria in rimonta per i bincocelesti che sotto 1-0 ribaltano l'Inter grazie a Immobile, alla rete numero 26 e a Milinkovic e volano al secondo posto in classifica a + 2 proprio sui nerazzurri e a -1 dai bianconeri. Domenica la Lazio giocherà a Marassi comntro il Genoa, la Juventus sarà impegnata a Ferrara contro la Spal mentre l'Inter sfiderà la Sampdoria a San Siro.

Torino, Longo: “Lottiamo per la salvezza”

“So benissimo che dovremo combattere su ogni campo per muovere la classifica”. Così il tecnico granata Moreno Longo, alla vigilia del posticipo in casa del Milan, con il Torino ormai a solo +5 sulla terz'ultima in serie A. “Fino al Sassuolo sono tutti dentro la lotta per la salvezza, ma questa presa di coscienza l'abbiamo già fatta ben prima degli ultimi risultati di Genoa e Lecce” prosegue il tecnico granata che sottolinea: “Questa considerazione non deve essere perdita di autostima”.

Pioli: “Non sono preoccupato dal mio futuro”

"Non sono assolutamente preoccupato per il mio futuro, non ci sto pensando”. Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Torino a San Siro preferisce guardare al presente e non alle voci che lo riguardano: “Ho sempre sentito l'appoggio della società – prosegue – e questo fa piacere, so anche qual è il mio ruolo, so che c'è sempre da dimostrare”. “Avere la fiducia di chi mi sta vicino è molto importante, ma sarà il lavoro, sommato ai risultati, a determinare le situazioni future” conclude Pioli.

Il Parma vince e il derby e sente profumo d'Europa

Al Parma basta il gol di Gervinho per stendere il Sassuolo e proporsi nella lotta per un posto in Europa. Risorge la Fiorentina che supera con un pesante 5-1 la Sampdoria a Marassi grazie alle doppiette di Chiesa e Vlaovic e all'autogol di Thorsby. Nella gara delle 12.30 solo 0-0 tra Udinese e Verona. Negli anticipi di ieri 2-1 dell'Atalanta sulla Roma, 3-0 del Genoa a Bologna vittoria 2-1 del Lecce con la Spal. Vittoria corsara perb il Napoli che supera il Cagliari alla Sardegna Arena 1-0.

di Enrico Sarzanini\Edipress