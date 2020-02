Abbonamenti tv pirata, denunciati i clienti. Immobile innamorato della Lazio

ROMA - Per la prima volta in Italia sono stati denunciati dei cittadini che hanno utilizzato abbonamenti non ufficiali alle pay tv per guardare in maniera illegale serie, film ed eventi sportivi: il Nucleo speciale beni e servizi ne ha individuati 223. La legge sul diritto d'autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati: ai clienti, dunque, in caso di condanna verranno confiscati il televisore, computer o smartphone. Rischiano inoltre la reclusione fino ad otto anni e una multa di 25 mila euro.

Immobile, amore per la Lazio

Ciro Immobile, tramite Instagram, ha risposto a un po’ di domande dei suoi followers e ha parlato del suo amore per la Lazio. "In squadra vado d’accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Qui mi sento a casa". L'attaccante aggiunge: "I laziali all’Olimpico regalano emozioni incredibili. Luis Alberto mi conosce meglio di Jessica e Acerbi è più geloso di mia moglie". "Caicedo e Correa sono due grandi amici, Strakosha è fortissimo e Lucas Leiva è un campione dentro e fuori dal campo".

Roma, segnali positivi da Diawara

Buone notizie in casa Roma: Amadou Diawara si è allenato con il gruppo. Il centrocampista lo scorso 22 gennaio aveva riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro ma invece di operarsi subito a Villa Stuart ha scelto il recupero tramite la terapia conservativa. Il guineano ha sostenuto l'allenamento con i compagni, mostrando segnali di miglioramento: con un tutore al ginocchio sinistro ha svolto tutta la parte atletica dell'allenamento con corsa, scatti, cambi di direzione e il torello. Ha forzato il ginocchio, senza aver paura di contrasti o movimenti rischiosi. Domani sera, la squadra di Fonseca sfiderà il Gent nell'andata dei sedicesimi di Europa League.

Coronavirus, Tokyo 2020 a rischio

Il dottor Hitoshi Oshitani, stimato virologo giapponese, afferma che a causa del Coronavirus "potrebbe essere difficile organizzare le Olimpiadi e al momento non c'è alcuna una strategia efficace". I Giochi sono in programma tra poco più di cinque mesi, ma il medico nipponico è scettico sul fatto che possano tenersi regolarmente. "Non sono sicuro della situazione in Giappone alla fine di luglio", poi aggiunge: "Se iniziassero domani, probabilmente non si potrebbero disputare a causa del coronavirus in rapida espansione".

di Filippo Morsillo/EdiPress