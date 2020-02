“Come tira Eriksen”. Il Napoli a Brescia

ROMA - “Come tira Eriksen”. Questo il titolo che campeggia sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola e dedicata alla convincente prova del giocatore danese dell'Inter nel 2-0 dei nerazzurri al Ludogorets nei sedicesimi di Europa League. Dopo oltre un mese invece la Roma ritrova il successo e batte il Gent allo stadio Olimpico grazie alla rete del neo acquisto Perez.

Serie A, il Napoli a Brescia

Archiviate le Coppe Europee torna la Serie A. Questa sera a Brescia di scena il Napoli di Rino Gattuso che sottolinea: “Non pensiamo alla gara di martedì in Champions conto il Barcellona”. Questa di oggi per la squadra partenopea è una gara fondamentale per cercare il rilancio definitivo in campionato e soprattutto per cercare punti utili per la qualificazione alle coppe europee, il tecnico avverte: “Con le cosiddette piccole abbiamo perso 20 punti. Troveremo una squadra avvelenata che ci vuole metterà in difficoltà”.

Immobile: “Non c'è tempo per fermarsi”

“Non c'è tempo per fermarsi”. Così Ciro Immobile commenta il momento che vive la Lazio, seconda in classifica a -1 dalla Juventus. Ieri il super party in stile "Grande Gatsby" per i suoi 30 anni a Palazzo Brancaccio, da oggi la testa è solo alla trasferta di Genova. “Siamo stati in grado di costruire una vera famiglia ci vogliamo bene. Stiamo vivendo una bellissima atmosfera” prosegue l'attaccante a Lazio Style Channel che conclude: “Ci servono punti per portare avanti il nostro sogno”.

F1, sorpresa Mercedes: volante regolabile

Una sorpresa è andata in scena al Montmelò nei test di F1. La telecamera on board sulla W11 della Mercedes di Lewis Hamilton ha svelato che il volante della monoposto guidata dal pilota britannico si è mosso in avanti (in fase di accelerazione) e indietro (in frenata), non appena compare la scritta 'Marker' sul display: in questa maniera il pilota può cambiare la convergenze delle ruote anteriori. “La Fia sa tutto ma capiremo solo nei prossimi giorni quanto vantaggio ci darà” ha spiegato il direttore tecnico della Mercedes, James Allison.

di Enrico Sarzanini\Edipress