Napoli, zona Europa. Lotito: “La Lazio è una Ferrari”

ROMA - Il Napoli supera 2-1 il Brescia al Rigamonti in rimonta e vola al sesto posto in classifica a tre lunghezze dalla Roma domenica impegnata in casa contro il Lecce. Inizio in salita per la squadra di Gennaro Gattuso che al 26' va sotto per la rete di Chancellor. Nella ripresa entra in campo una squadra diversa che in 6' ribalta la gara: pareggio di Insigne su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Mateju, il gol vittoria è un sinistro a giro di Fabian Ruiz che regala ai partenopei tre pesantissimi punti.

Lotito: “La mia Lazio come una Ferrari”

“Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito alla festa con il Ferrari Club Italia alla sede dell'Aci di Roma per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Il patron ha parlato dell'obiettivo scudetto: “Mettiamo l'impegno partita dopo partita e giorno dopo giorno per dare il massimo e soddisfazione ai nostri tifosi". Il patron biancoceleste ha poi rivelato il suo lungo amore per il Cavallino Rampante, “un marchio conosciuto in tutto il mondo”.

Coronavirus, 42 match sospesi in Lombardia

Sono in tutto 42, al momento, le gare del calcio dilettantistico lombardo rinviate per l'emergenza coronavirus, sulle 502 in programma nel fine settimana. Un numero che potrebbe salire dato che le società hanno tempo fino a domani alle 12 per chiedere eventuali altri rinvii. La situazione è dunque in evoluzione, e altre squadre con tesserati provenienti dalle zone interessate all'isolamento, dirigenti, tecnici o calciatori, potrebbero avere difficoltà a raggiungere il luogo delle partite.

Icardi scatenato a una festa, bufera nel Psg

Megafesta giovedì sera a Parigi per celebrare il compleanno di Mauro Icardi, Edinson Cavani e Angel Di Maria. I tre assi del Psg hanno convocato amici, parenti, oltre che moltissimi compagni di squadra in un noto locale della capitale francese. A far infuriare i tifosi ma anche i vertici del club parigino le immagini della serata, tra canti e balli scatenati che in queste ore sono comparsi sui social network ad appena due giorni dalla sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund.

di Enrico Sarzanini\Edipress