Serie A, probabili formazioni 25ª giornata

ROMA - Dopo il 2-1 ieri sera del Napoli a Brescia tre gli anticipi della 25ª giornata di Serie A in programma oggi, alle 18 la Juventus a Ferrara contro la Spal. Sarri dovrà fare a meno di Higuain che lamenta problemi alla schiena in avanti tridente con Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Assenti anche Pjanic, Demiral, Costa e Khedira. Danilo favorito su De Sciglio, Chiellini in difesa al fianco di De Ligt. In casa Spal Di Biagio punta sul 4-4-2 con Di Francesco e Petagna a guidare l'attacco. Castro in vantaggio su Murgia.

La Fiorentina cerca conferme con il Milan

Big match di giornata la sfida delle 20.45 Fiorentina-Milan. Out lo squalificato Badelj, Pulgar sarà in regia. In attacco Vlahovic è favorito sull’ex Cutrone per affiancare Chiesa. In casa rossonera Gabbia sarà al fianco di Romagnoli in difesa, Calhanoglu in avanti con Rebic e Castillejo alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic. Prima alle 15 un Bologna in totale emergenza ospita l'Udinese: Mihajlovic senza ben 8 elementi e tanti primavera in panchina.

Lazio contro il Tabù Genoa. La Roma ospita il Lecce

Apre la domenica alle 12.30 la lazio a Marassi contro il Genoa. Pandev ha recuperato e giocherà in avanti al fianco di Sanabria. Stagione finita per Radovanovic. In casa biancoceleste Patric in vantaggio su Bastos per rilevare Luiz Felipe, Lazzari e Jony esterni in avanti Correa favorito su Caicedo per fare coppia con Immobile. La Roma ospita alle 18 il Lecce. Mancini torna in difesa, Cristante e Veretout saranno alle spalle del trio offensivo Mkhitaryan, Pellegrini e Perotti che agirà a supporto di Dzeko. In casa Lecce Babacar non al meglio, in attacco con Mancosu e Lapadula toccherà a Shakov.

L'Inter affronta la Samp, l'Atalanta il Sassuolo

Alle 20.45 Inter-Sampdoria in casa nerazzurra si rivedranno sia Brozovic che Skriniar out in Coppa, mentre Eriksen partirà ancora dalla panchina. Ranieri senza i due squalificati Murru e Ramirez. Alle 15 Atalanta-Sassuolo Gasperini pronto a fare qualche cambio: Caldara in difesa in avanti fiducia a Ilicic e Zapata. In casa neroverde out Traorè da verificare Defrel. Le altre gare: alle 15 Torino-Parma e Verona-Cagliari.

