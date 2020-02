La Fiorentina riagguanta il Milan. La Juventus soffre ma vince

ROMA - Una Fiorentina di carattere pareggia 1-1 contro il Milan al Franchi. Avanti con il solito Rebic i rossoneri si sono fatti riprendere a 5' dalla fine da Pulgar su rigore procurato dll'altro ex Cutrone. Nonostante l'uomo in meno per il rosso a Dalbert che aveva trattenuto Ibra lanciato a rete, nel finale la squadra viola sfiora più volte la rete del possibile clamoroso 2-1. In classifica il Milan aggancia il Napoli al sesto posto a quota 36 punti.

La Juve soffre ma batte la Spal

La Juventus supera una buona Spal 2-1 con qualche sofferenza di troppo e torna a +4 in classifica sulla Lazio domani impegnata alle 12.30 a Marassi contro il Genoa. Sblocca Cristiano Ronaldo che segna la rete numero 21 in campionato ed eguaglia il primato di Gabriel Batistuta (1994-95) e Fabio Quagliarella (2018-19) in gol per 11 partite consecutive in Serie A. Raddoppio di Ramsey, la Spal si butta in avanti e a 20' dalla fine accorcia su rigore, assegnato con il Var, che viene trasformato da Petagna.

Bologna, Palacio strappa il pari

Il Bologna rimonta e pareggia 1-1 con l'Udinese in pieno recupero nonostante l'emergenza che costringe Mihajlovic a rinunciare a dieci uomini, tra squalifiche (Schouten e Denswil) e infortuni (Dijks, Krejcì, Medel, Sansone, Santander, Soriano e Svanberg). Ai nove indisponibili della vigilia, si è aggiunto all'ultimo minuto anche l'influenzato Skorupski. Vantaggio ospite con Okaka, in pieno recupero ci pensa Palacio a regalare il pareggio ai rossoblù.

Serie B, il Benevento non si ferma più

Continua la corsa del Benevento di Pippo Inzaghi verso la Serie A: i giallorossi si sono imposti 4-0 in casa della Virtus Entella nella 25/a giornata del campionato di Serie B e si portano nuovamente a +17 punti sul Frosinone secondo che venerdì ha superato 2-0 il Cosenza. Lo Spezia terzo non va oltre l'1-1 in casa del Trapani. Successo interno del Cittadella sulla Juve Stabia per 3-0. In classifica veneti quarti con 39 punti, campani che scivolano pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Rinviata per l'emergenza Coronavirus, la partita Ascoli-Cremonese.

