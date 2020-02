Coronavirus, anche lo sport si ferma

ROMA – L'emergenza Coronavirus ferma anche lo sport. Oggi nessuna manifestazione sportiva avrà luogo in Veneto e Lombardia a cominciare dalle tre partite di A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. La decisione arriva al termine di una giornata febbrile che aveva già visto, in ottica sportiva, l'annuncio del rinvio di Ascoli-Cremonese, gara valida per la 25/a giornata di Serie B. A rischio anche la gara di Europa League di giovedì dell'Inter che ospiterà il Ludogorets.

Una task force per le Nazionali

Una task force dei medici della federazione per analizzare la situazione dell'emergenza Coronavirus e dare indicazioni precise sull'attività delle squadre nazionali: è questa la decisione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che dopo aver ufficializzato il rinvio delle gare in Lombardia e Veneto ha convocato la riunione per domani mattina alle 10 in via Allegri. Intanto sono stati rinviati gli stage delle nazionali Under 19 maschi e femminile.

Positivo un 17enne in Valtellina

Un nuovo caso di positività al Coronavirus intanto è stato registrato in queste ore: si tratta di un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all'istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all'ospedale di Sondrio. Si aggiorna dunque il bilancio: due le vittime e 77 i casi di positività, di cui 55 solo in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio e uno in Piemonte.

Alle 12 il punto della Protezione Civile

Nell'ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, incontrerà la stampa questa mattina alle ore 12 presso la sala stampa del Dipartimento, in via Vitorchiano. La Regione Lazio invece ha dato appuntamento alle 16 nella sua sede. Il Miur Ministero dell'Istruzione infine fa sapere che "in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020".

di Enrico Sarzanini\Edipress